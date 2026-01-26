柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）先前陪同立委陳昭姿拜會民進黨團總召柯建銘（右）請託「人工生殖法」。記者葉信菉／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨天說，他曾經提出用人工生殖法作為台階，放行今年度總預算及軍購特別條例，此話一出引發執政黨立委跳腳。民眾黨立委陳昭姿今天表示，柯文哲就是快言快語，人工生殖法是利他法案，包括總預算跟軍購案都應經充分討論。

柯文哲昨天南下高雄出席「高雄轉型、青年未來」青年論壇，談及人工生殖法沒有意識形態或統獨問題，自己曾經提議要讓國家正常運作，起手式就是以人工生殖法作為台階，放行今年度總預算及軍購特別條例，結果民進黨就是要亂、為反對而反對。

陳昭姿今天受訪時還原，柯文哲先前拜會朝野黨團，確實就是要談人工生殖法，希望立法院通過利他法案，當天在跟民進黨團總召柯建銘碰面時，雙方大概是因為很久沒有見到老朋友，「有些話想要單獨談，那段時間我沒有在裡面。」

陳昭姿說，柯文哲只有一個目的，就是談代理孕母法案，「大家都了解他就是快言快語，一定是談人工生殖法案，否則也不會花這麼多精神出來」，人工生殖法是利他法案，也是民眾黨團優先法案，這是回應對人民的承諾，也是回應有需求者的承諾。

陳昭姿說明，每個黨團都有各自期待的想法，柯文哲的意思是除了代孕法案，包括今年度總預算、對美軍購特別條例等案，朝野黨團都應該坐下來好好討論，只不過後來人工生殖法並未被理性討論，「我大概是被集體羞辱，柯文哲看了也非常驚訝。」

陳昭姿說，柯文哲當天大概就是有感而發，畢竟這麼重要的非政治議題民生法案，不僅有人苦等也推動超過30年，因此連同今年度總預算、1.25兆元對美軍購特別條例等案在內，朝野政黨都應該找機會坐下來好好協商。

