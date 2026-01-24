人事總處憂AI培訓等受阻 盼立院儘速審議總預算

立法院尚未將今年度中央政府總預算案交付委員會審議，行政院人事總處官員表示，今年度人事總處新興計畫包含智慧永續人資發展計畫、AI政府領航人才發展計畫等，若預算無法順利通過，恐嚴重延宕國家數位轉型進程，盼立法院能儘速審議總預算。

行政院會去年通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，送立法院審議。受新版財劃法釋出財源給地方的影響，今年度歲入共編列新台幣2兆8623億元，較去年度大幅減少3025億元。歲出編列則為3兆350億元，當中8318億元用於社會福利、5566億元用於教育科學文化、5488億元用於國防、4275億元用於經濟發展。

不過，今年度總預算案目前尚未交付立法院各委員會審議。人事總處官員向記者說明，人事總處及所屬民國115年度預算共新台幣27.53億元，各項工作內容息息相關，希望立法院儘速將中央政府總預算付委審查及通過，讓業務能順利推展。

官員說，人事總處今年度新興計畫部分，包含智慧永續人資發展計畫及AI政府領航人才發展計畫等，主要是為促進全國各機關人事業務智慧化進程、提高資料安全防護強度、工作簡化減量及提升服務效能，以及建置公務AI學習地圖、認證體系與認證學習指引及新一代智慧數位學習平台。

官員表示，如果預算無法順利通過，將影響智慧人資永續發展、AI公務種子人才培訓及實體智慧學習場域等布建，將嚴重延宕國家數位轉型進程，且除了新興計畫外，其他各項業務也都有待持續推行，希望立法院能儘速審查及通過115年度中央政府總預算。