【專家之眼】別把施行日，拿來混淆年金溯及效力

近日有關「公教停砍年金修法」是否能溯及既往的爭議，再度成為輿論焦點。部分主管機關對外表示，修法條文未另定施行日期，因此溯及效力存有疑義，甚至影響實際執行。這樣的說法，表面看似謹慎，實際上卻將法律制度中原本已清楚區分的概念混為一談。

要釐清這個問題，其實不必先從行政解釋出發，而應回到條文本身。這次公教停砍年金的修法，並非概括宣示，更不是事後補寫，而是立法者在法律條文中，已明確規定溯及適用的時間基準與適用對象。換言之，立法者已清楚交代「回溯到何時、適用哪些人」，並未留下由行政機關自行判斷的模糊空間。若仍以溯及效力不明為由遲疑執行，顯然與條文明文呈現的立法意旨有所落差。

真正引發爭論的關鍵，在於「法律未另定施行日期」。然而，依我國長期一貫的立法原則，法律若未特別規定施行日，即以公布日作為生效日，這不是例外，而是立法與行政運作的基本常態。施行日的功能，在於確認法律自何時開始生效，而非用來判斷立法者是否有意賦予溯及適用的效果。

事實上，從既有立法實務即可清楚看出，施行日並非用來處理溯及問題。以《所得稅法》為例，歷次修正時，常見條文明定「自特定課稅年度起適用」，即使法律公布時該課稅年度早已開始，甚至接近結束，實務上仍依條文所定基準回溯適用，司法實務亦長期承認其效力。其關鍵始終在於條文是否寫得明確，而非是否另定施行日。

類似的立法體例，在社會保險法制中亦十分普遍。《勞工保險條例》與《國民年金法》歷次修正時，針對年資認定、給付計算或制度調整，均曾明文規定自特定過去時間點起適用，以銜接新舊制度、避免保障出現斷裂。這些規定是否具有溯及效果，同樣取決於條文是否清楚界定適用時間範圍，而非是否另行規定施行日。

至於《稅捐稽徵法》，立法例亦清楚顯示相同思維。該法在修正時，曾就程序或權利保障規定，明定適用於「尚未核課確定」或「尚未確定」的案件，其溯及效果同樣係由條文明確決定，而非交由施行日另行判斷。換言之，法律可以先生效，再依條文內容決定是否、以及如何向前適用，這正是我國長期一貫的立法技術。

這些例子都清楚顯示，在我國立法體例下，溯及效力是否存在，關鍵始終在於條文是否寫得明確，而不是法律是否另定施行日期。施行日處理的是法律何時生效，溯及條款處理的則是法律適用的時間範圍，兩者屬於不同層次的制度設計，彼此並不衝突。

用更白話的方式說，法律必須先生效，才能依條文內容向前適用；但並非因為未另定施行日，條文中已清楚寫明的溯及規定，就當然失去效力。若將爭議簡化為「沒有定施行日，所以溯及適用有問題」，其實是誤把不同制度功能混為一談。

年金改革牽動信賴利益與世代公平，本就是高度敏感的公共議題，更需要行政機關以專業、誠實的態度面對。回到條文本身依法行政，依立法意旨落實執行，讓爭議在制度內逐步收斂，或許才是社會最期待、也最負責任的做法。