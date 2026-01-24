718億新興預算 政院：依法有效會執行

今年度中央總預算案持續卡關，國民黨團、民眾黨團提案要求將ＴＰＡＳＳ等卅八項新興預算、共七一八億元預算先行動支，由於此案並非三讀法律案或預算案，外界好奇政院是否執行？行政院秘書長張惇涵昨強調，只要依法律是有效力的預算，行政院會執行，會就國家利益、人民福祉等考量合適處理。

張惇涵表示，預算法第五十四條中的同意動支，並不是指預算三讀的程序。行政院立場很簡單，只要依法是有效力的預算，行政院會執行，但這次在野黨處理的方式是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家利益、人民福祉、建設考量處理。

對於藍白提出新興計畫預算動支案，台中市長盧秀燕昨表示，「預算不要嫌少，有錢可用更重要」，既然立法院有誠意提出七一八億元新興預算要通過，希望行政院趕快接受，尤其當中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票，對全國民眾交通都適用，還有社會扶助、弱勢照顧與教育、交通等預算，也不是筆小數目，讓預算能夠上路，可照顧全國百姓。

國民黨團、民眾黨團一月十六日於院會提案，要求將ＴＰＡＳＳ等卅八項新興預算、共七一八億元預算先行動支，由於民進黨有異議，立法院長韓國瑜昨宣布，該案交付黨團協商，進入一個月的協商冷凍期，最快在立法院下會期開議後才能二讀通過提案。

政院昨天表態，指依法有效預算就執行，國民黨團書記長羅智強質疑，針對ＴＰＡＳＳ等新興計畫預算，在野黨早已提案要求先行動支，若行政院真如張惇涵所言「同意有效預算就要執行」，為何民進黨團百般阻撓，拒絕簽署朝野協商結論？他呼籲行政院若真想執行，就請民進黨團立即簽署協商結論，讓新興計畫預算能盡快動支。

行政院長卓榮泰日前下戰帖要與國會辯論，國民黨團昨在院會提案，就新興資本支出部分辦三場電視辯論，由「國民黨三長vs.行政院三長」方式進行。

提案更批評，卓榮泰無能治國卻擅長政治操弄，喊話要求辯論又龜縮反悔，混淆監督制衡憲政體制。該案昨逕付二讀，並交由國民黨團召集協商。

針對在野要求透過公開、透明的平台辯論，張惇涵表示，「立法院應該沒有一間會議室的台不是平的」，甚至不用三對三或是一對一，一一三名立委跟所有部會可以開很多廳，大家一起就預算理性討論、辯論。