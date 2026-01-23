為總預算交火！傅崐萁嗆政院造謠中心 張惇涵插話反擊：別這麼激烈

行政院秘書長張惇涵等今下午率新屆中選會人事被提名人拜會國民黨立院黨團。國民黨團總召傅崐萁駁斥「花東鐵路雙軌電氣化」會被總預算卡住一事，批行政院是國內最大的造謠中心；張駁斥傅說法，表示這不是謠言。

藍白提出包含TPASS在內的115年中央政府總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商，行政院昨指出，新興計畫這718億元之外的所有預算也都很重要，像是花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等都在總預算案當中。

張惇涵、行政院副秘書長阮昭雄等今下午陪同中選會委員正副主委被提名人游盈隆、胡博硯，和委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義等，拜會國民黨團。

關於花東鐵路雙軌電氣化被指因總預算卡關而被卡住，傅崐萁說，行政院是國內最大的造謠中心，有媒體問他「花東鐵路雙軌電氣化」會被總預算卡住，令他當場直呼「這是世界級的詐騙謠言」。這是核定的計畫、延續性的計畫，根本沒有這些問題，還在這裡不斷散播謠言。

張惇涵這時插話，表示這不是謠言，雖然是延續性的計畫，但新增28億元被卡住。傅崐萁不予理會，繼續表示，若抽出審查的話，也希望像TPASS一樣，行政院不要又拒絕、又不讓立院趕快協商完，在下周能三讀，延宕到台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市等基層百姓需要用到的事情。

傅崐萁還在發言時，張惇涵又插話說：「總召抱歉，你剛說放馬過來，我們不要那麼激烈，馬年我們馬上來審查好不好？」傅繼續說，沒有關係，恭候行政院長卓榮泰（辯論），昨天已宣布了，就非常熱烈歡迎，放馬過來。

另外，傅崐萁看著被提名人介紹，發現游盈隆已無民進黨籍，還很驚訝。他說，這真的不容易，有這樣的勇氣真的不容易，這是當時游盈隆跟施明德一起打拚的，棄暗投明是對的。