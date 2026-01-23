快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

聽新聞
0:00 / 0:00

為總預算交火！傅崐萁嗆政院造謠中心 張惇涵插話反擊：別這麼激烈

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵（右）23日下午率中選會主委被提名人游盈隆（中）等人拜會國民黨立法院黨團，與黨團總召傅崐萁（左）交換意見，爭取支持。圖／中央社
行政院秘書長張惇涵（右）23日下午率中選會主委被提名人游盈隆（中）等人拜會國民黨立法院黨團，與黨團總召傅崐萁（左）交換意見，爭取支持。圖／中央社

行政院秘書長張惇涵等今下午率新屆中選會人事被提名人拜會國民黨立院黨團。國民黨團總召傅崐萁駁斥「花東鐵路雙軌電氣化」會被總預算卡住一事，批行政院是國內最大的造謠中心；張駁斥傅說法，表示這不是謠言。

藍白提出包含TPASS在內的115年中央政府總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商，行政院昨指出，新興計畫這718億元之外的所有預算也都很重要，像是花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等都在總預算案當中。

張惇涵、行政院副秘書長阮昭雄等今下午陪同中選會委員正副主委被提名人游盈隆、胡博硯，和委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義等，拜會國民黨團。

關於花東鐵路雙軌電氣化被指因總預算卡關而被卡住，傅崐萁說，行政院是國內最大的造謠中心，有媒體問他「花東鐵路雙軌電氣化」會被總預算卡住，令他當場直呼「這是世界級的詐騙謠言」。這是核定的計畫、延續性的計畫，根本沒有這些問題，還在這裡不斷散播謠言。

張惇涵這時插話，表示這不是謠言，雖然是延續性的計畫，但新增28億元被卡住。傅崐萁不予理會，繼續表示，若抽出審查的話，也希望像TPASS一樣，行政院不要又拒絕、又不讓立院趕快協商完，在下周能三讀，延宕到台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市等基層百姓需要用到的事情。

傅崐萁還在發言時，張惇涵又插話說：「總召抱歉，你剛說放馬過來，我們不要那麼激烈，馬年我們馬上來審查好不好？」傅繼續說，沒有關係，恭候行政院長卓榮泰（辯論），昨天已宣布了，就非常熱烈歡迎，放馬過來。

另外，傅崐萁看著被提名人介紹，發現游盈隆已無民進黨籍，還很驚訝。他說，這真的不容易，有這樣的勇氣真的不容易，這是當時游盈隆跟施明德一起打拚的，棄暗投明是對的。

行政院秘書長張惇涵（左二）率領中選會主委被提名人游盈隆等人拜會國民黨團，並與總召傅崐萁（左一）握手爭取支持。記者葉信菉／攝影
行政院秘書長張惇涵（左二）率領中選會主委被提名人游盈隆等人拜會國民黨團，並與總召傅崐萁（左一）握手爭取支持。記者葉信菉／攝影

行政院 傅崐萁 總預算 張惇涵 游盈隆 國民黨 TPASS

延伸閱讀

張惇涵率中選會委員被提名人拜會 傅崐萁：卓榮泰要辯論放馬過來

中選會提名人拜會 黃國昌：立委換血不影響 問卷決定投票意向

藍白提先動支TPASS等新興預算 行政院：只要依法有效就會執行

谷立言稱自由不是免費 張惇涵：提醒鄰居遭竊要鎖門

相關新聞

為總預算交火！傅崐萁嗆政院造謠中心 張惇涵插話反擊：別這麼激烈

行政院秘書長張惇涵等今下午率新屆中選會人事被提名人拜會國民黨立院黨團。國民黨團總召傅崐萁駁斥「花東鐵路雙軌電氣化」會被總...

1.25兆國防特別條例 藍白第八度聯手封殺

國民黨、民眾黨立院黨團今天再度以人數優勢，第八度在立法院會否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，再度封殺8年...

要卓揆別像賴總統「沒出息」 藍提案3對3電視辯論 立院逕付二讀

今年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰日前下戰帖要與國會辯論，藍白要求電視公開辯論。國民黨團今在院會提案，就新興資本...

張惇涵率中選會委員被提名人拜會 傅崐萁：卓榮泰要辯論放馬過來

行政院秘書長張惇涵等今下午率中選會人事被提名人拜會國民黨立院黨團。國民黨團總召傅崐萁致詞表示，賴清德總統就職後，關起朝野...

藍白提718億預算遭拒 盧秀燕13字喊話行政院：TPASS全國民眾都適用

立法院藍白在野黨提出718億新興計畫動支案，行政院認為「只占總預算2%」不同意，綠營批「點菜式動支」。對此，國民黨台中市...

周榆修嗆徐國勇：2張A4就要在野放棄監督1.25兆 那是對賴總統忠誠

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示「自由不是免費的」，表態支持1.25兆元軍費條例。民進黨秘書長徐國勇今說自由當然不是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。