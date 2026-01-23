張惇涵率中選會委員被提名人拜會 傅崐萁：卓榮泰要辯論放馬過來

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵（左二）率領中選會主委被提名人游盈隆等人拜會國民黨團，並與總召傅崐萁（左一）握手爭取支持。記者葉信菉／攝影
行政院秘書長張惇涵（左二）率領中選會主委被提名人游盈隆等人拜會國民黨團，並與總召傅崐萁（左一）握手爭取支持。記者葉信菉／攝影

行政院秘書長張惇涵等今下午率中選會人事被提名人拜會國民黨立院黨團。國民黨團總召傅崐萁致詞表示，賴清德總統就職後，關起朝野溝通的門、一意孤行，行政院長卓榮泰要求跟在野黨辯論，「我們也隨時恭候，馬年我們馬到成功，放馬過來也沒有關係」。

張惇涵等今率中選會主委提名人游盈隆、副主委提名人選胡博硯及委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等，拜會民進黨團、民眾黨團，下午則拜會國民黨團。

傅崐萁表示，很高興看到賴清德就任至今，第一次跟在野黨做重要人事溝通。執政者是少數黨，國會代表基層民意監督國政。過去不管是前總統陳水扁、蔡英文，都有跟在野黨做人事溝通，賴清德就職後，關起朝野溝通的門，一意孤行，唯獨此次中選會人事案是經朝野共同推薦。

傅崐萁表示，我國面臨兩岸兵凶戰危，也面對世界列強要求台灣三代人胼手胝足打拚才墊下來的基礎，在這一兩年會受到空前挑戰，甚至要外移。執政者更應跟在野黨一起努力，在野黨正是執政者的後盾，對外談判時腰桿才能挺得直，才能為真正為國人爭取最大的權益。

傅崐萁表示，希望此次中選會人事案，是朝野合作的開始。賴清德什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡，「我們恭候也拭目以待」。

傅崐萁話鋒一轉，表示卓榮泰要求跟在野黨辯論，「我們也隨時恭候，馬年我們馬到成功，放馬過來也沒有關係」。朝野要更多公開的溝通，這對國人對於現在政局發展的了解，都是有幫助的。他歡迎「老朋友」游盈隆及委員被提名人到來。

國民黨團書記長羅智強則說，國民黨的期許很簡單，就是12個字，「超越黨派、依法行政、公正公平」。前主委李進勇卸任後馬上回歸民進黨懷抱，行事作風也完全不顧社會的顧慮。他再舉例，按「公投法」，不管執政者再怎麼不滿意立法院通過的公投案，中選會並不是立法院的太上皇，也不是大法官會議，中選會是不能審查的，遑論拒絕辦理，荒腔走板到無以復加。

羅智強表示，不是勉強新屆中選會正副主委跟委員的被提名人接受哪個黨派的意見，只是希望好好看看公投法的規定。請問將來立法院若仍按照公投法提出公投案，是否會一樣認為中選會是立法院的太上皇，審查甚至拒絕舉辦立法院通過的公投案？期待公平公正，相信這是在未來的審查會當中，參與審查的委員們都會關切的焦點。

張惇涵則回應，賴清德也好、卓榮泰也好，溝通的門、溝通的心胸一直敞開，朝野合作才能往前走。也希望傅崐萁能對台灣有信心，護國神山的主峰永遠都會在台灣，只是國力山勢向外延伸。這兩天台股創下史上新高，今天收盤也將近3萬2000點，相信就是最好的證明。無論朝野要如何競爭，更重要是為2300萬人共同合作，共同合作就要在事實跟基礎上。

