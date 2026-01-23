立院表決通過 請賴總統赴國會報告1.25兆元國防預算

賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，立法院國民黨團、民眾黨團提出「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，23日表決通過提案。此外，針對總預算案卡關，藍白黨團也在院會中提案，要求與政院舉行「國民黨黨團三長VS行政院三長」電視辯論會，該案逕付二讀。

針對賴總統提出規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，在野黨團提案：

請賴總統履行2023年12月30日在電視辯論會所做的承諾，「總統都有義務應立法院要求，到國會進行國情報告，接受立法委員國情諮詢」，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規畫進行國情報告，並接受立法委員之諮詢。院會中表決通過。

另外，針對總預算案持續卡關，新興計畫預算仍未得動支，國民黨團提案，建請院會作成決議：針對115年度中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「國民黨黨團三長VS行政院三長」方式進行。該案逕付二讀。

對此，行政院秘書長張惇涵回應，如果總預算付委，院長卓榮泰就會依規定到立法院報告備詢，立法院就是一個最好的辯論場地，甚至不用三對三，也不用一對一，113位立委、所有的部會同時可以開很多廳，大家一起來就預算理性地討論、理性地辯論。