周榆修嗆徐國勇：2張A4就要在野放棄監督1.25兆 那是對賴總統忠誠

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示「自由不是免費的」，表態支持1.25兆元軍費條例。民進黨秘書長徐國勇今說自由當然不是免費的，籲在野黨要做忠誠在野黨，盡快讓國防相關預算付委。民眾黨秘書長周榆修則反問，2張A4紙就要1.25兆對納稅錢忠誠嗎？在野黨放棄監督，那叫忠誠民進黨、忠誠賴清德總統。

周榆修強調，自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4紙，就敢喊價1.25兆的免死金牌。民眾黨支持國防要強、軍備要精，但賴政府預算要透明、清單要交代、軍購8年1.25兆特別預算，在野黨要求內容細項天經地義。

周榆修也反擊，徐國勇拿張伯倫、希特勒、西藏、中共比喻，意圖強化「實力才能真正保護和平」，但此刻真正削弱台灣國防實力的，是民進黨成天是把國防拿來政治操作、把在野黨監督貼上賣國標籤，在內部找敵人；且民眾黨是忠誠台灣人民的在野黨，對人民的每一分納稅錢負責、對國家安全每一項採購負責。

周榆修說，徐國勇口中的「忠誠在野」，如果是要在野黨放棄監督、直接放行浮編濫編的預算，那叫忠誠民進黨、忠誠賴總統，不是忠誠國家與台灣人民。

周榆修強調，民眾黨早有自己版本的軍購條例，周末也將召開軍事諮詢會議，支持保家衛國、強化自主防衛，但拒絕黑箱、拒絕灌水、拒絕用「忠誠」兩字堵住監督。賴清德總統只要透過公開辯論，讓多數台灣人民覺得有道理，民眾黨絕對支持行政院版，別拿歷史傷痕當情緒勒索，更不要把國防當成的政治遮羞布。