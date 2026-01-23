快訊

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

8年1.25兆軍購特別條例 藍白再度聯手封殺

中央社／ 台北23日電

立法院會今天經表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，在立法院會中否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，再度封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程後，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案排入院會議程。

立法院20日程序委員會討論23日院會議程，民進黨團則將8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案列入報告事項，但最終在藍白人數優勢下，程委會通過民眾黨立委提案，將議事日程草案送交院會處理。

朝野黨團今天一早協商，對於議程草案未達共識，立法院長韓國瑜於協商結束後宣布開會，並宣讀朝野協商結論，議程草案確認，循例依提案先後進行處理。

隨後，針對議事日程草案報告事項及質詢事項，國民黨團對民進黨團的提議提出異議，韓國瑜裁示表決。最後藍白在人數優勢下，否決民進黨團提議，並通過民眾黨團提議，再度封殺8年1.25兆元軍購特別條例草案付委審查，第8度封殺該案。

藍白 特別條例 民進黨

延伸閱讀

要卓揆別像賴總統「沒出息」 藍提案3對3電視辯論 立院逕付二讀

為台南市長選舉加持！謝龍介推出與韓國瑜、蔣萬安聯名春聯

遭陳培瑜批幫凶、對立院被癱瘓一聲不吭…韓國瑜：好 我現在開始吭聲

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

相關新聞

要卓揆別像賴總統「沒出息」 藍提案3對3電視辯論 立院逕付二讀

今年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰日前下戰帖要與國會辯論，藍白要求電視公開辯論。國民黨團今在院會提案，就新興資本...

藍白提先動支TPASS等新興預算 行政院：只要依法有效就會執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立...

谷立言喊「自由不是免費」 賴總統：敬請在野別再擋國防預算

1.25兆元國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨意有所指表示，美國致力於在第一島鏈的任何地...

周榆修嗆徐國勇：2張A4就要在野放棄監督1.25兆 那是對賴總統忠誠

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示「自由不是免費的」，表態支持1.25兆元軍費條例。民進黨秘書長徐國勇今說自由當然不是...

轟藍白「自助餐式」處理總預算 賴瑞隆點名柯志恩忽視高雄發展

115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白提先行動支38項新興新增計畫、合計718億並逕付二讀交付協商。民進黨立委邱志偉、...

影／籲在野黨通過國防特別預算 賴總統：自由不是免費的

賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇與台北市電器商業同業公會理事長廖全平，上午前往台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。