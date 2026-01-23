要卓揆別像賴總統「沒出息」 藍提案3對3電視辯論 立院逕付二讀

今年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰日前下戰帖要與國會辯論，藍白要求電視公開辯論。國民黨團今在院會提案，就新興資本支出部分辦3場電視辯論，由「國民黨三長VS行政院三長」進行。立法院長韓國瑜說，依黨團共識，此案逕付二讀不表決、交付協商。

國民黨團提案指出，有鑑於行政院不執行又不副署立法院三讀通過法律案，拒絕依法編列志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高預算，以致立法院無法審查未依法編列今年度中央政府總預算案，但立法院將具有急迫性及攸關重大民生新興資本支出及新增計畫預算，同意行政院先行動支，以免影響國計民生。

提案表示，卓榮泰無心且無能治國，卻長於政治操弄，罔顧行政院對立法院負責，須受全國最高民意的國會監督憲政義務，卻喊話要求立法院辯論預算，又龜縮反悔，混淆監督制衡憲政體制，實自曝其短，貽笑大方。政府「依法」編列預算，「依法」施政，賴卓選前是人民公僕，執政後變慣老闆。

國民黨團建請院會作成決議，針對中央政府總預算案中，攸關重大民生新興資本支出及新興計畫部分，於電視台舉行3場全國轉播的辯論會，由國民黨三長VS行政院三長方式進行。呼籲卓榮泰勿言而無信，出爾反爾，不要學總統賴清德沒出席（沒出息）彈劾案，反錯失向全民說明機會，讓全體國人清楚明白預算爭議之處、接受全民的檢視、裁判。

韓國瑜指出，依黨團共識，此案逕付二讀不表決，並由國民黨團召集協商。