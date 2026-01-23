轟藍白「自助餐式」處理總預算 賴瑞隆點名柯志恩忽視高雄發展

115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白提先行動支38項新興新增計畫、合計718億並逕付二讀交付協商。民進黨立委邱志偉、賴瑞隆、許智傑指出，藍白應停止以片段式、自助餐式處理總預算，高雄亟需發展卻遭遺漏，受影響建設規模達1020億，更批國民黨立委柯志恩忽視高雄發展，國家預算不應分顏色。

邱志偉表示，經查詢後發現高雄市在115年度原本已有不少計畫完成核定，甚至已準備動工，但因總預算尚未通過，出現經費不能動用、工程被迫延後，甚至無法再申請新計畫情況，部分還得由地方政府先墊錢支應，影響市政推動。

新增、新興計畫部分，邱志偉表示，高雄市在海洋生態、產業發展、再造歷史、數位政府及道路建設等面向，仍有多項新增計畫持續處於無法動支的狀態，地方政府難進行整體規畫與推動。延續性與經常性計畫部分，邱志偉說，高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）及補助學校及各項運動政策，在法定預算尚未成立前，已被迫縮減執行規模或延後期程，對115年度施政形成實質掣肘。

許智傑也說，交通部觀光署規畫23億元平日國旅補助，是精準刺激內需、照顧旅宿與觀光產業的重要政策，對高雄演唱會經濟的外溢效益更是關鍵，透過補助，把人潮從周末延伸到周一及周四，讓旅宿不只靠旺季撐全年，也讓高雄觀光產業發展更穩定，但遺憾的是藍白在預算上大開自助餐，卻讓對產業有利、對高雄有幫助的政策卡關，甚至還影響高雄眷村修復、高雄捷運延伸與東高雄觀光建設進度，呼籲藍白要回歸理性審議，不要跟人民與產業作對。

賴瑞隆則批藍白阻擋總預算付委，採「自助餐式」放行將重創施政延續性。他舉例，大林蒲遷村60億預算遭卡，恐癱瘓800億總計畫；捷運岡山路竹線延伸逾146億及高雄歷史文化再生8.96億，與無人載具產業發展計畫等經費均受波及。他點名柯志恩忽視高雄發展，呼籲藍白懸崖勒馬，讓預算全案付委審查，勿犧牲人民權益與建設安全。