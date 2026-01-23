影／籲在野黨通過國防特別預算 賴總統：自由不是免費的

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
賴清德總統（左二）上午表示，「自由不是免費的」，呼籲在野黨讓國防特別預算盡速完成審議。記者黃義書／攝影
賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇與台北市電器商業同業公會理事長廖全平，上午前往台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購物展」開幕典禮。賴清德會前受訪表示，自由不是免費的「 Freedom is not free」 是美國一句俗語。就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危險來臨時，一定會有所犧牲；也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國犧牲奉獻的尊敬。

賴清德呼籲，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍 。「工欲善其事，必先利其器，支持國防、通過國防特別預算，對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現」。賴清德特別請在野黨不要再擋，應該讓國防特別預算，盡速完成審議，讓第一線國軍能毫無畏懼的保家為國。

今年台北電器空調影音大展特別 規劃以「家電尾牙祭」為主題，將於農曆過年前1/23-1/26一連四天在台北世貿一館盛大展出。政府實施汰舊換新每台補助3千元方案，總共汰換500萬台老舊電冰箱及冷氣機，每年可以為台灣節省超過32億度用電量。

賴清德總統（左二）與台北市電器商業同業公會理事長廖全平（右一），上午在台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購物展」開幕典禮。記者黃義書／攝影
國防特別預算 國軍 美國

