影／籲在野黨通過國防特別預算 賴總統：自由不是免費的
賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇與台北市電器商業同業公會理事長廖全平，上午前往台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購物展」開幕典禮。賴清德會前受訪表示，自由不是免費的「 Freedom is not free」 是美國一句俗語。就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危險來臨時，一定會有所犧牲；也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國犧牲奉獻的尊敬。
賴清德呼籲，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍 。「工欲善其事，必先利其器，支持國防、通過國防特別預算，對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現」。賴清德特別請在野黨不要再擋，應該讓國防特別預算，盡速完成審議，讓第一線國軍能毫無畏懼的保家為國。
今年台北電器空調影音大展特別 規劃以「家電尾牙祭」為主題，將於農曆過年前1/23-1/26一連四天在台北世貿一館盛大展出。政府實施汰舊換新每台補助3千元方案，總共汰換500萬台老舊電冰箱及冷氣機，每年可以為台灣節省超過32億度用電量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言