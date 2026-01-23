影／籲在野黨通過國防特別預算 賴總統：自由不是免費的

賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇與台北市電器商業同業公會理事長廖全平，上午前往台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購物展」開幕典禮。賴清德會前受訪表示，自由不是免費的「 Freedom is not free」 是美國一句俗語。就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危險來臨時，一定會有所犧牲；也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國犧牲奉獻的尊敬。

賴清德呼籲，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍 。「工欲善其事，必先利其器，支持國防、通過國防特別預算，對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現」。賴清德特別請在野黨不要再擋，應該讓國防特別預算，盡速完成審議，讓第一線國軍能毫無畏懼的保家為國。