總預算在野黨要分批處理可行嗎？張惇涵透露行政院下一步

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中央政府總預算持續卡關，藍白兩黨將挑出TPASS、治水預算等先行審查預計共38項、金額約718億，立法院會23日預計處理相關公決案，然此做法前所未有，外界關注行政院如何接招。對此，行政院祕書長張惇涵表示，依照預算法第54條，同意並不是指預算三讀程序，行政院立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

張惇涵指出，首先，依照《憲法》第58條，行政院負責任的在法定期間之內，提出了中央政府總預算案，那立法院應該要依照《憲法》第63條做議決，這是第一個。

第二，眾所周知，每一年下半年的會期都是預算會期，這個作業已經擺在立法院148天了，考題有100題，結果只答了2題，因為718億只有2%，100題只答了2題，如果你是學生，你會只交2題的考卷，還是你交整份的考卷？所以我們的目標就是希望說整個中央政府總預算是一體的，環環相扣的，不應該被這樣切割式或破裂式的審查，他認為這才是最重要的。

張惇涵強調，以《預算法》而言，《預算法》第54條，它所謂的同意，並不是指預算三讀的程序，行政院的立場很簡單，只要依法，法律有效力的預算，行政院會執行，但這一次的處理方式，在野黨的處理方式是中華民國憲政史上從未發生過的，那行政院也會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量來合適的處理。

立法院 法律

