藍白逕付二讀解凍部分預算 綠委批未解僵局
立法院審議115年度中央政府總預算案持續陷入僵局之際，藍白兩黨日前在院會提出「115年度總預算案新興資本支出及新增計畫動支案」，自總預算中抽出38項新興新增計畫，金額合計約新台幣718億元，並逕付二讀交付協商。對此，立法委員邱志偉、賴瑞隆與許智傑上午舉行記者會指出，僅針對部分預算先行處理，無法化解整體總預算停滯的結構性困境，也無法回應地方政府當前面臨的建設需求與治理風險。
立委進一步說明，藍白兩黨此次僅抽出38項新興計畫、共718億元逕付二讀，仍有約299億元的新興計畫未獲處理；至於經常性經費與延續性計畫部分，依「預算法」第54條規定，只能在前一年執行額度內動支，新增的1,805億元仍全面卡關。此外，第一、第二預備金及災害準備金170億元同樣無法動支，顯示大多數預算僵局仍未獲實質解決。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言