快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

藍白提先動支TPASS等新興預算 行政院：只要依法有效就會執行

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵（右三）上午率中選會委員被提名人前往立法院拜會朝野黨團。記者陳正興／攝影
行政院秘書長張惇涵（右三）上午率中選會委員被提名人前往立法院拜會朝野黨團。記者陳正興／攝影

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

針對115年度中央政府總預算案僵局，張惇涵表示，距離立法院會結束還有一些時間，希望朝野政黨能把握這些時間，將總預算案付委；總預算一旦付委，行政院長卓榮泰就要依規定到立法院報告備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。

而在野要求透過公開透明的平台辯論，張惇涵指出，立法院應該沒有一間會議室的台不是「平的」，甚至不用三對三或一對一，113名立委跟所有部會可以開很多廳，大家一起就預算理性討論、辯論，最快的途徑就是把握今天的六個小時。

媒體追問立法院若通過718億元新增計畫提案，行政院是否執行？張惇涵表示，預算法第54條中的同意，並不是指預算三讀的程序，行政院立場很簡單，只要依法是有效的預算，行政院會執行，但這次在野黨處理的方式是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家利益、人民福祉、建設考量處理。

行政院 立法院 TPASS

延伸閱讀

谷立言稱自由不是免費 張惇涵：提醒鄰居遭竊要鎖門

卓榮泰嗆辯論預算又改口 羅智強：蔣幹不要裝呂布

張惇涵率中選會被提名人拜會立院 民進黨團表態挺游盈隆

羅智強酸卓榮泰下辯論戰帖又縮 喊話賴總統對決鄭麗文

相關新聞

藍白提先動支TPASS等新興預算 行政院：只要依法有效就會執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立...

谷立言喊「自由不是免費」 賴總統：敬請在野別再擋國防預算

1.25兆元國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨意有所指表示，美國致力於在第一島鏈的任何地...

藍白逕付二讀解凍部分預算 綠委批未解僵局

立法院審議115年度中央政府總預算案持續陷入僵局之際，藍白兩黨日前在院會提出「115年度總預算案新興資本支出及新增計畫動...

卓榮泰嗆辯論預算又改口 羅智強：蔣幹不要裝呂布

中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰日前嗆辯論，行政院方面又改口。國民黨立院黨團書記長羅智強今表示，「蔣幹就是蔣幹，...

TPASS等718億新興計畫仍可能被刪？蔣萬安：政院應坐下來和立院溝通

中央總預算案持續卡關，藍白提出包含TPASS在內的新興計畫動支案718億元預算，逕付二讀交付協商，但行政院仍有不同意見，...

TPASS等新興計畫卡關 羅智強喊話民進黨：別堅持一個月協商期

在野黨立法院黨團日前提出就TPASS等38項新興計畫、共718億元，先行動支，昨日朝野協商無果，按照立法院議事規則協商需...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。