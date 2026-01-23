卓榮泰嗆辯論預算又改口 羅智強：蔣幹不要裝呂布

中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰日前嗆辯論，行政院方面又改口。國民黨立院黨團書記長羅智強今表示，「蔣幹就是蔣幹，不要裝呂布。」

卓榮泰日前就總預算案提出「公開辯論」。但不久後，行政院發言人李慧芝表示，國會是最大、最好的公開平台，有最公平的制度，與最透明的直播，盼在野把握本會期最後工作天，盡速將總預算付委審查，卓揆非常期待能在國會殿堂辯論。

羅智強今表示，國民黨不反對國防，也不反對1.25兆元的軍購條例。但要求賴清德總統來立法院針對天價預算向國人說明，交代整個預算到底符不符合目前台灣的防衛需求，以及為什麼從國民黨執政時3000億元，變到現在9500億元再加上1.25兆元，2.2兆元的情況之下，竟連海峽中線都守不住。

羅智強表示，這是賴清德應說明的事情，膽怯逃避，不敢面對總統說明的職責，請問1.25兆元的特別軍購預算到底審查的基礎在哪裡？ 如果1.25兆元真如民進黨所說這麼重要的話，那就請賴清德趕快兌現選舉承諾，來立法院報告並接受質詢。

對於是否自提軍購特別條例，羅智強說，國民黨團本就在研商各種可能性，也跟民眾黨有溝通。一旦黨團大會有明確的想法，跟黨中央也會保持密切的聯繫，有定論的事情會對外說明。

羅智強也說，日前卓榮泰突然變成是虎牢關前的呂布，大聲叫陣誰敢來戰？「來呀、來呀、來呀、來戰！」黃國昌說：「我來戰。」國民黨團三長也說：「我來戰。」 卓揆說：「喔，抱歉、抱歉，我其實是蔣幹，我講幹話而已。」一切都是誤會，沒有要辯論，大家不要放在心上。

羅智強表示，「蔣幹就是蔣幹」，不要裝呂布，叫陣完就躲起來了。既然卓榮泰要舉行辯論，今天國民黨團提案，「三長對三長」，請趕快來做協商。昨天等了一天，幕僚作業的協商沒有進行。

羅智強表示，賴清德有點卓榮泰的感覺，說要如何說明但到立法院他就不敢，對人民訴說自己的重大國政，這是義務。拜託賴清德盡總統的義務，不要鬧像卓榮泰的笑話，明明是蔣幹還裝成是呂布。