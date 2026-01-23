TPASS等718億新興計畫仍可能被刪？蔣萬安：政院應坐下來和立院溝通

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴大安區公所參加「與里長有約」。記者楊正海／攝影
中央總預算案持續卡關，藍白提出包含TPASS在內的新興計畫動支案718億元預算，逕付二讀交付協商，但行政院仍有不同意見，對此，台北市長蔣萬安表示，行政院還是必須好好坐下來和立法院溝通。

中央總預算案，國民黨團、民眾黨團在立法院聯手提案，將TPASS行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計約718億元，在藍白人數優勢下，逕付二讀。

行政院則表示，預算還是要經過完整審查程序，明確使用範圍與金額，避免造成公務員為難，因為未來在總預算案正式審議過程，相關預算也有可能被刪除，因此政院希望每一筆預算都應該被實質審查，才能實質動用。

蔣萬安上午赴大安區公所參加「與里長有約」，針對718億的新興計畫預算，行政院認為審議之後還有可能再刪除？蔣萬安受訪指出，他再次強調，現在行政立法之間的僵局，行政院還是必須要好好坐下來理性和立法院來溝通。

行政院 總預算 立法院 蔣萬安

