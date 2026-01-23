TPASS等新興計畫卡關 羅智強喊話民進黨：別堅持一個月協商期

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強。記者屈彥辰／攝影
在野黨立法院黨團日前提出就TPASS等38項新興計畫、共718億元，先行動支，昨日朝野協商無果，按照立法院議事規則協商需有一個月協商期。立法院今舉行院會，國民黨團書記長羅智強表示，待會協商時，會正式跟民進黨提出呼籲，請不要再堅持這一個月協商期。

今年度中央總預算案持續卡關，立法院財政委員會昨針對TPASS等718億元新興計畫先行動支案召開朝野協商，但無共識。有立院人士推估，由於藍白提案是於1月16日在院會逕付二讀，歷經法案一個月冷凍期後，剛好適逢農曆春節與228連假，因此最快3月初通過動支案。

不過，羅智強今日說，今日主要聚焦在新興資本跟新增計畫，昨天已完成協商，按照立法院議事規則，要有一個協商期，但還是誠懇呼籲民進黨，不要堅持這一個月的協商期。今天依然有提案，待會協商時也會正式跟民進黨來提出呼籲，請不要再堅持這一個月協商期。

羅智強表示，既然民進黨在過去這一個月，不斷透過大大小小的記者會，告訴大家TPASS要斷炊、生育津貼要斷炊、老舊校舍要斷炊、橋樑改建要斷炊，公路建築要斷炊。那麼多的斷炊，要讓預算趕快動支，最好的方式不就是今天像在野黨提出新興資本跟新增計畫同意動支案嗎？都已經提出來了，昨天的協商很遺憾，民進黨退席民生重要的協商，同時也顯然採取拖延，不願意同意這38項新興資本跟新增計畫的提案。

羅智強並強調，今天最重要的訴求依然是希望回到民生，回到民進黨口口聲聲可能斷炊的預算，讓這38項重大急迫的民生預算能夠優先同意動支。民進黨也一直強調還有別的，民進黨仍可提案，針對民進黨認為重大急迫的民生預算，請立法院同意動支，可是民進黨都沒提，顯然民進黨都不認為重大急迫的情況之下，那就由在野黨來為民生扛起責任。

民進黨 立法院 羅智強 TPASS

