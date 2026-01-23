呼應谷立言 徐國勇：自由當然不是免費！呼籲藍白做忠誠在野黨

1.25兆元國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨表示，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但自由不是免費的。民進黨秘書長徐國勇今表示，自由當然不是免費的，台灣的自由也不是免費，多少人被蔣中正、蔣經國槍斃，都是用生命換來。他呼籲在野黨要做忠誠的在野黨，讓國防相關預算盡快付委。

徐國勇上午陪同賴清德總統出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，會前被問及谷立言昨日發言。徐表示，簡單跟大家談個小歷史，在二次大戰前，張伯倫去跟希特勒簽了一紙協約，以為這樣就和平了，結果有沒有用，沒用，照樣發生二次大戰；中共跟西藏簽了和平協議，有沒有用，沒用，照樣被併吞。

徐國勇說，所以實力才是真正保護和平，能夠真正達到和平的目的，「所以你要具有實力，這才是真正最重要的」。也就是說要備戰才能避戰，要備戰當然要有實力，當然要買武器，軍人人力也要夠，所以政府為什麼會把當兵的年限延長，其實不叫延長，是恢復原來的一年役期，讓國軍能夠更加強壯，讓武器更加精良。

徐國勇說，如同谷立言所言，自由當然不是免費的。「請問台灣的自由是免費的嗎？當然不是。」從蔣中正、蔣經國的集權、獨裁，有多少人被他們槍斃，這也是用生命換來的。民進黨當時在打破強權、打破威權的時候，有多少人被關，美麗島事件有多少人被關，難道這都是免費的嗎，都是用生命、用自由換來的。

徐國勇表示，「我們用生命、自由換來的自由民主、保護人權的這個國家，我們的台灣」，當然要編相關的國防預算來繼續維持民主自由，保障人權。且1.25兆元預算並非一年，而是分八年，其實這是非常值得的。

「我在這裡呼籲在野黨，要做一個忠誠的在野黨。」徐國勇說，他特別強調忠誠二字，也就是以國家利益為最高的目標。政黨可以不一樣，但國家是同一個。他再次強調，要當一個忠誠的在野黨，請趕快讓國防預算、相關預算趕快付委，趕快來討論、通過，在野黨要刪，有理由當然可以刪。