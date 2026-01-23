林楚茵：在野卡總預算5個月創憲政惡例 藍白縣市建設一起陪葬

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
今年度總預算持續在立法院卡關，民進黨立委林楚茵今天表示，總預算案已遭藍白惡意杯葛近5個月，創下進入新年度仍未付委的憲政惡例，這不只是數字遊戲，而是高達2992億元的新興計畫預算完全卡死，這當中也包括藍白執政縣市的建設。

林楚茵指出，國民黨執政的縣市首長們，「你們不急嗎？」 她要向基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣到台中市、彰化縣、雲林縣等縣市長們喊話，這筆錢包含財政均衡補助與治水預算，一旦斷炊，國民黨執政縣市照樣受害、一起陪葬。

林楚茵說，藍白立委為了政治鬥爭練「七傷拳」，連偏鄉醫療、育兒津貼都要賠進去。行政院不用客氣，直接把藍白卡的民生預算依照縣市列出來宣傳，藍白喜歡搞政治不顧民生，2026縣市長就讓他們落選。

藍白 林楚茵 總預算

