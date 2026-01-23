谷立言喊「自由不是免費」 賴總統：敬請在野別再擋國防預算

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今表示，「自由不是免費的」是美國俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上；台灣現在面臨中國的威脅，敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢。圖／擷取自udn直播
賴清德總統今表示，「自由不是免費的」是美國俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上；台灣現在面臨中國的威脅，敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢。圖／擷取自udn直播

1.25兆元國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨意有所指表示，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但自由不是免費的。對此，賴清德總統今表示，「自由不是免費的」是美國俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上；台灣現在面臨中國的威脅，敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢。

賴總統上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」前被問及谷立言昨日發言，他表示，「自由不是免費的（Freedom Is Not Free）」是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，是用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴總統說，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

