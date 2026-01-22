快訊

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

撞死清大奇才判18年…胡家瑞提再審稱沒開車裝病 法官怒：你根本沒病

谷立言稱自由並非平白得來 總統府再籲立院盡速審軍購條例與總預算

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會AIT）台北辦事處長谷立言今天在國防院座談會發表演說時指出，美國致力於在第一島鏈拒止侵略，但自由並非平白得來，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，賴政府提出1點25兆元特別預算的目標至關重要。對此，總統府發言人郭雅慧表示，非常感謝谷立言對強化台灣自我防衛能力的關心與努力，也呼籲立法院盡速讓國防特別條例及總預算付委審查。

總統府今天召開國家氣候變遷對策委員會第六次會議，在會後記者會上，媒體詢問府方對於谷立言今天對於我國防預算相關說法的看法。

郭雅慧指出，面對區域安全情勢，各國不分朝野都共同努力在強化自我防衛能力。台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然更應該負起責任。呼籲立法院能夠團結，也要把握時間，這會期只剩7個工作天，盡速讓國防特別條例及總預算付委審查，這些都很關鍵，希望國家前進、不要內耗，共同守護民主制度。

國防預算 總預算 美國在台協會 AIT 谷立言

延伸閱讀

蘇嘉全接海基會董座 總統盼推進兩岸正面交流

確定接棒！總統任命蘇嘉全出任海基會董事長 盼持續推進兩岸正面交流

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

陸解放軍對台軍演 總統府嚴厲譴責

相關新聞

谷立言稱自由並非平白得來 總統府再籲立院盡速審軍購條例與總預算

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今天在國防院座談會發表演說時指出，美國致力於在第一島鏈拒止侵略，但自由並非平白得...

雙方無共識！718億元新興預算朝野協商破局 全案保留送院會

中央總預算案持續卡關，立法院今天針對TPASS等718億新興計畫先行動支案召開朝野協商。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反對...

綠營代表發言後離席！新興計畫先行動支案協商破局 全案保留送院會處理

藍白今天召集朝野黨團協商「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，由於民進黨團代表在發言後離席，加上多數列席部會均...

李柏毅：總預算、國訓中心建設卡關 別只在比賽時才重視體育

為迎戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊第一階段集訓成員已進入左營國訓中心展開訓練。民進黨立委李柏毅表示，總預算立院卡關1...

批藍白喊電視辯論轉移不審總預算焦點 民進黨：作秀後可審了嗎？

民進黨發言人韓瑩今天表示，立法院本會期僅剩最後7個工作天，中央政府總預算卻仍卡關未審，行政院長卓榮泰已明確表態，願在國會...

財政部提先動支總預算 黃國昌嗆財政部次長「問A答B」

立法院今天針對總預算案新興資本支出先行予以動支進行朝野協商，由民眾黨主席黃國昌及國民黨立委羅智強擔任主持，當財政部次長阮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。