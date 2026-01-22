谷立言稱自由並非平白得來 總統府再籲立院盡速審軍購條例與總預算

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今天在國防院座談會發表演說時指出，美國致力於在第一島鏈拒止侵略，但自由並非平白得來，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，賴政府提出1點25兆元特別預算的目標至關重要。對此，總統府發言人郭雅慧表示，非常感謝谷立言對強化台灣自我防衛能力的關心與努力，也呼籲立法院盡速讓國防特別條例及總預算付委審查。

總統府今天召開國家氣候變遷對策委員會第六次會議，在會後記者會上，媒體詢問府方對於谷立言今天對於我國防預算相關說法的看法。

郭雅慧指出，面對區域安全情勢，各國不分朝野都共同努力在強化自我防衛能力。台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然更應該負起責任。呼籲立法院能夠團結，也要把握時間，這會期只剩7個工作天，盡速讓國防特別條例及總預算付委審查，這些都很關鍵，希望國家前進、不要內耗，共同守護民主制度。