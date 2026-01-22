快訊

雙方無共識！718億元新興預算朝野協商破局 全案保留送院會

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄（後排左一）與各部會官員出席向在野黨立委説明預算受影響情形。記者胡經周／攝影
115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄（後排左一）與各部會官員出席向在野黨立委説明預算受影響情形。記者胡經周／攝影

中央總預算案持續卡關，立法院今天針對TPASS等718億新興計畫先行動支案召開朝野協商民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反對僅放行2%預算，發言完後隨即離去，民眾黨團副總召張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，雙方毫無共識，最後全案保留送院會處理。

立法院今天針對國民黨團、民進黨團所提38項新興計畫預算先行動支案舉行黨團協商，朝野展開激辯。鍾佳濱表示，在野黨主張先行動支718億元，但「不能只施捨2％」，其餘3兆元預算攸關人民生活，包括花東軌道計畫、防災救命錢「二備金」等，呼籲在野黨盡快審查總預算。

民進黨團書記長陳培瑜轟，藍白演大戲，早就說過TPASS、生育補助等讓人民受到影響，並點名國民黨立委林沛祥「TPASS被點到怕」、張啓楷要選嘉義，其實阿里山鐵道也受到影響，「到底是誰怠惰不給錢？就是你們藍白政黨」。

民進黨團幹部發言完後，隨即離開協商現場。張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，並稱民進黨違法擺爛在先，在野黨補破網解決民生預算，結果執政黨還是一直擋；政院就是始作俑者，行政院長卓榮泰故意製造對立、撕裂台灣。

三黨發言結束後，主持協商的國民黨立法院黨團書記長羅智強在現場一一詢問部會官員，是否同意先行動支該部會底下的新興預算？其中人事總處、故宮都表示同意，但中選會、內政部、國防部、財政部等均指，新興計畫僅占該部會少部分，仍然希望審查整部總預算。

民眾黨團總召黃國昌不滿指出，朝野協商會議審查標的是立院提案中38項准予動支項目，各部會一直說總預算，已經逾越協商內容，呼籲各部會針對提案回答是否急迫？以讓會議順利進行。

會議歷經一小時，羅智強表示，請各部會針對緊急預算發函到立法院，「不為難各部會，我看你們腳本都一樣，都在念同一本經」，由於民進黨團也不在，因此全案保留送院會處理。

立法院今天針對總預算案新興資本支出先行予以動支進行朝野協商，當財政部提出動支時，黃國昌不滿財政部次長的回應，嗆聲不要問A答B。記者曾原信／攝影
立法院今天針對總預算案新興資本支出先行予以動支進行朝野協商，當財政部提出動支時，黃國昌不滿財政部次長的回應，嗆聲不要問A答B。記者曾原信／攝影

