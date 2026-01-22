李柏毅：總預算、國訓中心建設卡關 別只在比賽時才重視體育

為迎戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊第一階段集訓成員已進入左營國訓中心展開訓練。民進黨立委李柏毅表示，總預算立院卡關146天，運動部也傳出經費問題，恐對體育發展有所影響。

李柏毅昨天和中華職棒會長蔡其昌、運動部鄭世忠次長前往關心選手現況，李柏毅更進入國訓中心視察各項設施進度並向立院喊話，不能只在比賽時提供選手協助，體育基礎建設更要有穩健充足的基金做靠山。

蔡其昌先前受訪指出，「絕不會讓選手餓到、冷到，會長不要說賣血，想盡辦法也要把錢籌到」，運動部政務次長鄭世宗後續補充，這次體育部以運動產業發展基金編列6400萬元預算，為台灣隊情蒐、後勤等項目支援，但面對總預算卡關，外界仍擔憂除了比賽項目外，其餘體育建設發展是否會有所影響。

李柏毅指出，去年基金預算拖到年底才通過，民眾黨還以支持運動部為由，凍結1500萬元的基金用途支出，並決議部分用途無法超支，但基金早已因為負擔多項國際賽事而超支；如今總預算卡關，加上運發基金被施了緊箍咒，運動部才剛成立，旋即面臨綁手綁腳的窘境，從比賽補助到體育硬體建設，做什麼、推什麼都受到限制，這到底算哪門子的支持？

李柏毅說明，目前單位預計支出的預算，從亞運培訓的9.79億元、黃金計畫的6億元、帕運培訓4.2億元等，加上國訓中心場地設備優化6970萬元，這些持續性計畫都需要中央政府穩定支應、不得延宕，面對總預算卡關，運動部僅能先以上一個年度預算規模執行，甚至造成新興項目作業不及，向未來不斷延宕。

李柏毅表示，今天是115年度總預算卡關第146天，運動部經費早已捉襟見肘，導致左營國訓中心建設從網球場、靶場到跳水池、足球場、橄欖球場等多項運動設施建設被迫停擺。不能只在比賽時提供協助，唯有穩健充足的基金做靠山，從伙食、住宿、訓練場地等日常生活全面照顧選手」，才能做好台灣隊選手的靠山。