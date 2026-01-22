行政部門堅定總預算全案審查 動支新興預算協商破局

由於2026年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票等補助都有可能斷炊，立法院22日下午召集黨團協商，藍白黨團共同提案，希望讓部分新興計劃預算先行付委審查。行政院及各部會代表堅定表達「應讓整個總預算案付委審查」，朝野雙方沒有共識，協商未果即散會。

2026年度中央政府總預算案至今尚未付委，在野黨挾人數優勢不願放行，關鍵在於行政院未編列立院通過的軍人加薪法案、退休警消所得替代率法案編列預算。為免波及TPASS等38項共718億元新興計畫預算，藍白提案將這部分從總預算拆出，先行審查，22日邀官員一同進行黨團協商。

對於藍白提出希望先動支的新興計畫預算中，有關「公保生育給付差額補助2.35億元」，人事行政總處人事長蘇俊榮表示，這項補助非常重要，但人才培訓、強化資訊安全也不能忽略，還是希望整筆預算都能一併送審。

故宮博物院「智慧政府數位化精進發展計畫0.18億元」，院長蕭宗煌表示，故宮今年度預算達29.66億元，新興計畫只有0.18億元，占比很少；當然他也很希望可以動支，但是其他部分希望也能夠一併送審。

核安會「強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備源計畫3.3億元」，主委陳明真強調，新興計畫只占整體預算的8%，但核安會還有其他業務，比如核安輻射管制等，各項預算計畫間息息相關，希望立法院儘速審查，讓總預算能夠完整被討論。

除了核安會之外，後續行政部會態度開始強硬，內政部、國防部、財政部、教育部都堅持，希望能讓整個總預算案完整付委審查。會議主席羅智強不滿表示，如果行政部門認為沒有急迫性，不需先行動支，立法院也不會越俎代庖，「既然行政院認為沒有先動支的必要，那總預算案以後再處理」。

對於此次黨團協商，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說明，如果只先行動支718億元，形同總預算只先做了2%，其他98%形同凍結。他強調，審查預算不能只施捨2%，人民需要另外98%，在野黨主張挑出新興計畫中的718億元民生需要的計劃，但未解釋剩下預算中有哪些不是迫切重要的？