批藍白喊電視辯論轉移不審總預算焦點 民進黨：作秀後可審了嗎？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，一下要彈劾總統一下要大辯論，在野作秀後可以審預算了嗎。圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
民進黨發言人韓瑩今天表示，立法院本會期僅剩最後7個工作天，中央政府總預算卻仍卡關未審，行政院長卓榮泰已明確表態，願在國會公開說明、接受立院監督，唯一目標就是讓總預算盡速排審，但國民黨民眾黨選擇持續拖延，操作政治口水、虛耗台灣整體發展。

韓瑩表示，藍白高喊電視辯論，實際上只是刻意轉移不審總預算的焦點。依照法定程序，立法院針對預算內容進行審查，而行政院長在立法院進行報告、接受監督，各部會的首長，也會在各個委員會報告、備詢。這不就是全程直播、公開透明的公共辯論嗎？

韓瑩指出，在野黨先全面杯葛總預算，等到社會關注升高、民眾反彈聲音出現，才迫於民意規劃排審，然而面對總額3兆350億元的中央政府總預算，竟然只處理其中的2.4%。藍白難道是認為國防、交通建設，或其他社會福利不重要嗎？

韓瑩說，只要盡速排審總預算，行政院長就可到國會進行報告，各部會也會赴委員會備詢，全程直播、公開透明，這正是在野黨要求的辯論，也是回到審查預算的正軌。

總預算 民進黨 國民黨 民眾黨 行政院 立法院

