影／新興計畫先動支朝野協商 閣員說明總預算卡關影響

115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。

代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄指出，總預算案包含許多福國利民的政策，每一項政策都不可以落後。阮昭雄也向在野黨喊話，包括TPASS等在野黨提的清單，都包含在總預算內，呼籲在野黨立委只要將總預算盡速付委，盡速通過，就可以執行。

其他包括國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、衛福部長石崇良、經濟部次長何晉滄等也出面說明總預算沒過對政策推動的影響。