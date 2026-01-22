影／新興計畫先動支朝野協商 閣員說明總預算卡關影響

115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。 代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄指出，總預算案包含許多福國利民的政策，每一項政策都不可以落後。阮昭雄也向在野黨喊話，包括TPASS等在野黨提的清單，都包含在總預算內，呼籲在野黨立委只要將總預算盡速付委，盡速通過，就可以執行。 其他包括國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、衛福部長石崇良、經濟部次長何晉滄等也出面說明總預算沒過對政策推動的影響。 115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄（左）向民眾黨立委張啟楷（右）握手致意。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄向在野黨喊話，將總預算盡速付委，盡速通過。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。教育部次長張廖萬堅出面説明教育部預算受影響情形。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。衛福部長石崇良出面説明衛福部預算受影響情形。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。由國民黨團書記長羅智強（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）主持。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。國防部副部長徐斯儉出面説明國防預算受影響情形。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄（後排左一）與各部會官員出席向在野黨立委説明預算受影響情形。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。經濟部次長何晉滄出面説明經濟部預算受影響情形。記者胡經周／攝影115年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天邀集內閣官員進行朝野協商。代表行政院出席的行政院副秘書長阮昭雄向在野黨喊話，將總預算盡速付委，盡速通過。記者胡經周／攝影 行政院 總預算 朝野協商
FB留言