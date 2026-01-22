經濟部1,560億元預算被卡 國防部僅生育補助10萬元被放行

行政院副秘書長阮昭雄、國防部副部長徐斯儉、經濟部次長何晉滄22日下午前往立法院出席會議，並於會前接受媒體聯訪。何晉滄指出，經濟部預算約1,560億元，盼一次性審查並通過。徐斯儉提到，藍白放行的只有調整生育補助每胎10萬元，多數仍無法動支。

何晉滄說明，經濟部2026年度編列的公務預算總共1,560億元，屬於新興計畫、延續性計畫新增的項目共有378億元。

新興計畫的部分約230億元，何晉滄指出，新AI十大建設所要推動的機器人、無人機統籌型計畫，大約36億元。藥品供應韌性，及無人機、電動車檢驗和研發，相關經費32億元。

此外，新興計畫尚包括治水預算100億元，其中補助給地方政府65億元。今年開始會陸續推動大林浦的遷村作業，為了要取得大林浦遷村的安置土地，還有一些公共建設所需要的預算，編列60億元。

延續性計畫新增項目共178億，預算大約100多億元。何晉滄表示，其中包括推動半導體、次世代通訊所需要的研究發展補助經費，及吸引國際大廠來台灣設置研發中心，共58億元。推動中小微振興計畫，及捐助給信保基金共有38億元。

何晉滄直言，希望這一次的總預算審查能夠是一次性的，把行政院所提出的總預算交到各委員會做深入討論審查，以便在總預算通過之後，各部會可以順利推動各項政務。

徐斯儉表示，2026年度國防部公務預算編列了5,614億元。排除人員維持費之後，不能動支的額度、受影響的是780元，約佔總預算之中21%。藍白提案動支的部分，有關國防部的，只有調整生育補助每胎10萬元。這筆預算為4,000萬元，佔780億元0.05%，意即99.95%預算仍無法動支。

對於AIT處長谷立言表達，「自由非免費，有盟友要自立自助美方才會提供協助」，谷立言也支持1.25兆元國防特別預算，徐斯儉回應，感謝AIT處長谷立言的發言，也感謝美國政府對我國編列1.25兆元特別條例的支持，「我覺得他講得很對」。