總預算持續卡關 政院籲盡速付委：願在國會監督下審慎編列

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野黨規劃先行審查TPASS等38項、共計718億元的新興預算。對此，行政院長卓榮泰要求回歸國會進行政策辯論，藍白則反嗆要舉辦電視辯論。行政院指出，國會本身就是最大的政策辯論平台，只要立法院將總預算付委審查，最快下周即可展開實質辯論。

立法院22日將朝野協商「新興資本支出及新增計畫預算先行動支」公決案，國民黨力拚在本會期二讀闖關，同意行政院動支相關經費。行政院強調，行政部門希望執行每一筆預算，但藍白所提為「決議案」，並非三讀通過的法律案或預算案，欠缺法律效力，恐使第一線公務員在執行上陷入困境，仍盼所有預算能回歸實質審查。

總預算僵局未解，藍白不滿卓揆要求辯論，主張舉辦三場「三長級」電視辯論。行政院發言人李慧芝指出，22日已是立法院未審查總預算的第147天，國會就是最正式、也最完整的政策辯論場域，難以理解在野黨為何不循往年機制，在立法院就預算內容進行辯論。

李慧芝表示，在立法院審查預算，不僅不限於三場辯論，也不只黨團幹部能發言，每位立委都可針對每一筆預算，與行政團隊充分討論。只要立法院將總預算付委審查，最快下周即可在國會正式展開辯論，無須捨近求遠。

針對藍白上周提案要求TPASS等718億元新興計畫預算先行動支，並逕付二讀、今日協商一事，李慧芝指出，該案屬一般議案，僅需院會二讀通過即可，但行政院是否執行仍受關注。

李慧芝強調，行政院希望執行每一筆預算。雖然在野所提718億元僅占總預算規模的2.4%，但其他約2.9兆元同樣重要。她指出，決議案未經完整三讀程序，部會在動支時將面臨範圍與金額不明的困境，且即使先行動支，後續審查仍可能遭刪減。行政院期盼所有預算均能完成實質審查，才能確保國家建設與施政順利推動。

