阮昭雄點名傅崐萁 總預算未過將停擺交通建設

阮昭雄表示，政院希望立院盡速將總預算付委並通過，那麼包含TPASS等新興計畫預算都能執行。多位藍委負責的選區，如桃園、花蓮、台東、台南等，一旦總預算未通過，許多交通建設都無法執行。

行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄22日下午前往立法院出席會議，並於會前接受媒體聯訪。

阮昭雄重申，行政院的立場，就是希望立法院能將2026年度中央政府總預算案盡速付委。在野黨團提出欲通過的新興計畫內容，其實都是從總預算裡面羅列出來的，包括TPASS等。意即立院若能盡速將總預算付委，就能動支這些內容，福國利民的政策就可以繼續執行。

阮昭雄提到，2025年8月29日，政院已經依照法定程序，將預算案送到立法院來審議。時至今日，今天已經是2026年1月22日，時隔了146天、將近五個月的時間，總預算還沒有付委。再繼續下去，已經創民主憲政體制上面的首例，這是國人所不願看到的。

阮昭雄說，每筆預算都有整體性、一貫性，如何審理這些預算，過去以來在民主社會當中，已經有慣例，也有制度。如果中央政府總預算不通過的話，有些地區的建設是無法進行的。

他指出，包括在都是國民黨黨籍立委的桃園市，桃園鐵路地下化將無法執行。藍委傅崐萁、黃建賓所處的花蓮跟台東，花東地區鐵路雙軌也將無法進行。藍委謝龍介將要挑戰台南市長，其所處的台南市，鐵路地下化也無法啟動。

他表示，真的要拜託朝野各界立委，將總預算案盡速付委才是正辦。朝野委員都非常關心的老農津貼、國民津貼調高，因為總預算案沒有通過，無法進行追加預算。這些都是福國利民的政策，每項政策都不可以落後。

至於之後若僅通過藍白提案的新興預算，政院是否仍會執行，阮昭雄回應，政院希望總預算案盡速通過，只要總預算案付委而且通過的話，新興計畫的各個內容跟項目也都可以來執行了。