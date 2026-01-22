新興預算三讀後會執行？ 政院閃避媒體提問

快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用



台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院22日針對總預算新興計畫問題，並未明確回應若立法院通過三讀後會怎麼做。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
在22日的行政院記者會中，媒體頻頻追問發言人李慧芝「藍白若通過718億的新興計畫，行政院是否會執行？」時，她首先表示，每一筆預算都很重要，藍白新興計畫僅占2.4%，且相關提案並非三讀法案，若先行動支，恐造成公務員困擾。隨後再次被追問時又答說「行政院想要執行每一筆預算」，但始終沒有回答是否執行。

公開辯論沒有轉彎

行政院22日的記者會上，記者詢問李慧芝，藍白想要辦3場電視辯論討論總預算，行政院長卓榮泰的態度曾說願意公開辯論，目前態度如何？李慧芝強調，22日是總預算未審的第147天，國會就是最大的政策辯論平台，並質疑為何立委不願意在國會辯論？李慧芝也說，總預算若23日能夠付委，下周院長就可到國會與立委辯論。

外界質疑政院對辯論的態度大轉彎，但李慧芝反駁說，預算本來就是要到國會辯論，在過去總預算送到委員會時，院長就會到國會這個最大的政策辯論平台，與立委討論預算，因此沒有轉彎的問題。

想要執行每筆預算？

有記者繼續追問：「若藍白38項新興計畫通過，行政院會執行嗎？還是會提釋憲？」李慧芝回應說，每一筆預算都很重要，藍白想要通過的新興預算僅2.4%，且先行動支的措施是屬於決議案，並非正式的三讀預算案，若通過後公務員執行恐還要擔心未來可能被刪，還是希望能歷經完整的審查程序。

不過由於李慧芝並未回答行政院會採取什麼行動，因此又有記者再次追問，對此，李慧芝僅表示：「行政院想要執行每一筆預算。」她在記者會中都沒有明確表示行政院的決定。

