彈劾總統審查會 徐巧芯酸：僅3位綠委肯說明 賴清德沒票房？

立法院今天舉行全院委員會審查彈劾賴清德總統案，國民黨立委徐巧芯發言批評，過去賴總統不進台南市議會，現在又來立法院，完全是「賴皮成性」，而且這兩天民進黨竟只有3個立委肯說明，「賴清德如此沒有票房嗎？只能說可憐啊！」

徐巧芯表示，過去賴總統不進議會，現在不來國情報告，連立法院依法邀請被彈劾人到現場，也不敢來還胡扯會違憲。賴總統選舉時稱自己是務實台獨工作者，說中華民國憲法是災難，選上天天把憲法當擋箭牌，按自己喜好來逃避監督。

徐巧芯也諷刺，民進黨團號稱「五一戰隊」，但這2天卻只有3個立委，願意站在台上說明為什麼不應該彈劾賴總統，「替民進黨主席、賴總統說明為什麼不用被彈劾，都沒有民進黨的人願意嗎？賴清德如此沒有票房嗎？」

對於賴總統未出席審查會，廖偉翔發言表示，原本就不對總統出席抱持期待，但總統府仍以書面聲明正式拒絕參與彈劾審查，形同公開藐視國會、否定人民監督權，對憲政體制造成重大傷害。

廖偉翔指出，憲法判決是針對「國情報告常態化機制」的合憲性審查，與彈劾案性質完全不同。依憲法增修條文與立法院職權行使法，彈劾案屬於立法院最高監督權，總統身為被彈劾人，本就負有向國會說明的憲政義務，賴政府卻刻意錯解憲法、規避監督，無助於化解朝野對立，反而加深國家動盪。

廖偉翔呼籲，我國面臨內憂外患的嚴峻局勢，完全沒有繼續內耗的本錢，為政者應以憲法為依歸、以人民為中心，而非拒絕監督、製造對立。他強調，台灣的民主韌性不容踐踏，任何心中沒有人民、拒絕接受監督的領導者，終將接受歷史檢驗。