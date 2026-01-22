快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

黃建賓：彈劾賴總統不是政黨輸贏 是憲法給人民的防火牆

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

立法院今續審彈劾賴清德總統全院委員會審查。國民黨立委黃建賓批評，賴清德總統已淪為失職、失能、失德、消失的「四失總統」，並指彈劾不是政黨間的輸贏，是憲法留給人民的防火牆，當權力越過紅線時，國會絕對會克盡職責、制衡霸權。

黃建賓列舉賴總統的「四失」罪狀，賴總統拒絕依法行政、藐視民意監督，對不喜歡的法律採「不副署、不公布、不執行，甚至拒絕編列軍加薪及警消所得替代率等法案預算，嚴重毀憲亂政。失能是賴總統以意識形態治國，造成國家空轉，同時抹黑、抹紅在野黨對預算監督，動用網軍攻擊異議者，賴總統缺乏合格的治理能力，導致國家深陷鬥爭內耗。

黃建賓說，賴總統第三是「失德」，身兼黨主席卻主導大惡罷，失去領袖應有的品格操守，最後則是「消失」，賴總統競選時承諾到國會進行國情報告，如今卻放鳥全國人民，拒絕出席彈劾審查，這與當年擔任台南市長拒進議會如出一轍，是對憲政體制的公然挑戰、對民意監督的藐視。

黃建賓說，彈劾不是政黨間的輸贏，而是憲法留給人民的防火牆，這次的彈劾案將寫入中華民國的歷史，告誡所有的執政者，當權力越過紅線時，國會絕對會克盡職責、制衡霸權；當一個總統，失職、失能、失德又消失時，人民絕對不會保持沉默。

黃建賓 權力

延伸閱讀

再提1.25兆元國防特別預算 賴總統：國無外患 國恆亡

AIT挺1.25兆軍購 羅智強：國民黨不反對軍購 是要賴總統給交代

羅智強酸卓榮泰下辯論戰帖又縮 喊話賴總統對決鄭麗文

轟賴總統成「賴世凱」 陳菁徽：不只是少數還是消失總統

相關新聞

樓梯間消失42秒...陳培瑜告發黃國昌涉國家機密保護法 北檢併案辦

民眾黨立委黃國昌被控攜出外交國防委員會秘密會議中的國防秘密資料，今民進黨立法院黨團書記長陳培瑜與律師至台北地檢署告發黃涉...

阮昭雄：政院送來總預算5個月立院卻還沒付委 有點離譜

今年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天將朝野協商。行政院副秘書長阮昭...

新興預算三讀後會執行？ 政院閃避媒體提問

在22日的行政院記者會中，媒體頻頻追問發言人李慧芝「藍白若通過718億的新興計畫，行政院是否會執行？」時，她首先表示，每一筆預算都很重要，藍白新興計畫僅占2.4%，且相關提案並非三讀法案，若先行動支，恐造成公務員困擾。隨後再次被追問時又答說「行政院想要執行每一筆預算」，但始終沒有回答是否執行。

彈劾總統審查會 徐巧芯酸：僅3位綠委肯說明 賴清德沒票房？

立法院今天舉行全院委員會審查彈劾賴清德總統案，國民黨立委徐巧芯發言批評，過去賴總統不進台南市議會，現在又來立法院，完全是...

黃建賓：彈劾賴總統不是政黨輸贏 是憲法給人民的防火牆

立法院今續審彈劾賴清德總統全院委員會審查。國民黨立委黃建賓批評，賴清德總統已淪為失職、失能、失德、消失的「四失總統」，並...

重申在國會辯論 政院重申：每筆預算都能被實質審查

今年度總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出TPASS等38項、718億元新興預算先行審查，再掀朝野攻防。行政院長卓榮泰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。