黃建賓：彈劾賴總統不是政黨輸贏 是憲法給人民的防火牆

立法院今續審彈劾賴清德總統全院委員會審查。國民黨立委黃建賓批評，賴清德總統已淪為失職、失能、失德、消失的「四失總統」，並指彈劾不是政黨間的輸贏，是憲法留給人民的防火牆，當權力越過紅線時，國會絕對會克盡職責、制衡霸權。

黃建賓列舉賴總統的「四失」罪狀，賴總統拒絕依法行政、藐視民意監督，對不喜歡的法律採「不副署、不公布、不執行，甚至拒絕編列軍加薪及警消所得替代率等法案預算，嚴重毀憲亂政。失能是賴總統以意識形態治國，造成國家空轉，同時抹黑、抹紅在野黨對預算監督，動用網軍攻擊異議者，賴總統缺乏合格的治理能力，導致國家深陷鬥爭內耗。

黃建賓說，賴總統第三是「失德」，身兼黨主席卻主導大惡罷，失去領袖應有的品格操守，最後則是「消失」，賴總統競選時承諾到國會進行國情報告，如今卻放鳥全國人民，拒絕出席彈劾審查，這與當年擔任台南市長拒進議會如出一轍，是對憲政體制的公然挑戰、對民意監督的藐視。

黃建賓說，彈劾不是政黨間的輸贏，而是憲法留給人民的防火牆，這次的彈劾案將寫入中華民國的歷史，告誡所有的執政者，當權力越過紅線時，國會絕對會克盡職責、制衡霸權；當一個總統，失職、失能、失德又消失時，人民絕對不會保持沉默。