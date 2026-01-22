重申在國會辯論 政院重申：每筆預算都能被實質審查

今年度總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出TPASS等38項、718億元新興預算先行審查，再掀朝野攻防。行政院長卓榮泰要求與立法院直接辯論，藍白則嗆要辦電視辯論。行政院指出，無須捨近求遠，國會就是最大政策辯論平台，只要在野將總預算付委審查，最快下周就能展開辯論。

此外，立法院今將朝野協商「新興資本支出及新增計畫預算先行動支」公決案，國民黨力拚本會期二讀闖關，同意政院動支。行政院說，行政院想要執行每一筆預算，且藍白所提的是「決議案」，也非三讀通過的法律案或預算案，缺乏法律效力，造成公務員為難，仍盼每筆預算都能實質審查。

總預算僵局持續，藍白不滿卓揆要求辯論，喊出要辦三場「三長級」的電視辯論，行政院發言人李慧芝今天秀出立法院未審總預算的計時表再度喊話，今天是立法院不審總預算的第147天，且國會就是最大政策辯論平台，不能理解為何在野黨不願循往年機制，在立法院辯論預算。

李慧芝指出，在立法院辯論預算不會只有三場，也不會只有黨團幹部能上場，每位立委都能就每筆預算與行政團隊展開辯論，不用捨近求遠，只要立法院明天將總預算付委審查，最快下周就能在國會展開辯論。

至於在野質疑卓揆放話辯論又「龜縮」，李則稱卓揆是指在國會殿堂展開辯論，且依照程序，預算付委審查後，卓揆就會去報告。

此外，藍白黨團上周提案要求TPASS等718億元新興計畫預算先行動支，全案逕付二讀，並在今天舉行朝野協商。由於此案屬一般議案，而非必須三讀的法律案、預算案，因此僅需立法院會二讀議決即可過關，各界關注，若未來順利通過，行政院是否執行。

「行政院想要執行每一筆預算。」李慧芝指出，每一筆預算都很重要，在野所提的僅占總預算規模的2.4％，但不只這718億元很重要，其他2.9兆也很重要。

李慧芝指出，在野所提只是決議案，未經過正式三讀表決，部會使用預算也會非常為難，公務員會不清楚可動支的範圍與金額；她說，預算仍要經過完整的審查程序，且就算先行動支，未來審議時還是有被刪除的可能，政院希望每筆預算都能被實質審查，行政院才能實質動支，讓國家有實質的建設跟發展。