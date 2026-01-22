綠：藍白僅放行2.4％總預算 仍有97.6％持續被阻擋

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天將朝野協商。民進黨今天批評，藍白被民意打臉後才放行718億元預算，只占3兆350億元總預算的2.4％，薪水小偷裝成大善人更是丟臉，呼籲盡速全案審查。

民進黨指出，快5個月來，整本總預算一頁都沒翻、一字都沒審，直到被罵了，在野黨才挑三揀四的挑出一小部分放行。要請在野黨好好回答，被民意打臉才放行2.4%預算，被打多大力才願意全案送審？​

民進黨表示，這是薪水小偷投機取巧，藍白這項提案的目的，就是企圖透過放行（而非審查）一小部分新興計畫，掩飾自己殆忽職守不審查預算的薪水小偷行為；然而，放行的718億元預算，只占3兆350億元總預算的2.4％，還有高達97.6％總預算被擺爛拖延。

​民進黨指出，藍白不審預算、賊喊捉賊，面對自己造成的僵局，在野黨立委的解決方式竟然推卸責任，一邊胡言亂語說執政團隊不顧民生，一邊把自己包裝成大善人，好像放行部分預算，是國民黨給予的恩惠，但不論是TPASS、生育補助，或是治水防災建設，行政院都早在去年8月29日就已經送到立法院，請別把藍白自己的懶惰拖延講成善心義舉。

​民進黨表示，行政院送審的是全部預算，立法院的職責則是全案審查，有問題就該在審查時好好提出。審查預算是立委的職責，當薪水小偷已經非常不可取，更丟臉的是偷懶還要高調的推卸責任。