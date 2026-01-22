樓梯間消失42秒...陳培瑜告發黃國昌涉國家機密保護法 北檢併案辦

民眾黨立委黃國昌被控攜出外交國防委員會秘密會議中的國防秘密資料，今民進黨立法院黨團書記長陳培瑜與律師至台北地檢署告發黃涉違反國家機密保護法及刑法洩漏國防機密罪。北檢已分案黃遭告發國安法等，此案將併案偵辦。

民進黨台北市中正、萬華區市議員擬參選人張銘祐，2月20日在律師陪同下至北檢告發黃國昌違反國家安全法、洩密等罪；北檢已分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦，陳培瑜今告發案件將併案偵辦。

陳培瑜今在律師黃帝穎陪同下至北檢告發，告發狀指出，黃國昌2026年1月19日在立院外交國防委員會機密會議後，上午10點40分5秒許攜帶軍購機密會議資料離開會議現場，上午10時41分20秒許才返回交還資料。

陳培瑜直指，監視器中發現「新事證」黃國昌涉攜離軍購國防機密資料長達「1分15秒」，其中「42秒」是樓梯間的監視器死角範圍，黃的隨行助理手持具備拍照、錄影功能等電子設備，涉有翻拍刺探或收集的可能性。陳表示，監視器拍不到的「42秒」到底有沒有拍攝資料？希望立法院祕書長周萬來保存相關監視器畫面，保全相關證據。