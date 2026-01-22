快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨團書記長陳培瑜告發黃國昌涉違反國家機密保護法等。 圖／取自陳培瑜臉書
民眾黨立委黃國昌被控攜出外交國防委員會秘密會議中的國防秘密資料，今民進黨立法院黨團書記長陳培瑜與律師至台北地檢署告發黃涉違反國家機密保護法及刑法洩漏國防機密罪。北檢已分案黃遭告發國安法等，此案將併案偵辦。

民進黨台北市中正、萬華區市議員擬參選人張銘祐，2月20日在律師陪同下至北檢告發黃國昌違反國家安全法、洩密等罪；北檢已分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦，陳培瑜今告發案件將併案偵辦。

陳培瑜今在律師黃帝穎陪同下至北檢告發，告發狀指出，黃國昌2026年1月19日在立院外交國防委員會機密會議後，上午10點40分5秒許攜帶軍購機密會議資料離開會議現場，上午10時41分20秒許才返回交還資料。

陳培瑜直指，監視器中發現「新事證」黃國昌涉攜離軍購國防機密資料長達「1分15秒」，其中「42秒」是樓梯間的監視器死角範圍，黃的隨行助理手持具備拍照、錄影功能等電子設備，涉有翻拍刺探或收集的可能性。陳表示，監視器拍不到的「42秒」到底有沒有拍攝資料？希望立法院祕書長周萬來保存相關監視器畫面，保全相關證據。

國防 機密 監視器

相關新聞

總預算案卡立院 卓揆喊辯論 態度急彎

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出ＴＰＡＳＳ等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防。行政院長卓榮泰昨天下...

立院彈劾審查 在野舉袁世凱立牌 諷總統缺席

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院昨起舉行全院委員會審查，今天繼續審查。但賴總統拒絕列席，審查會成了朝野立委「各...

觀察站／賴卓「蠻牛闖瓷器店」 大和解咖啡難續杯

年關將至，本是溫暖迎新春的時節，國家卻還因政府不依法編列總預算案而陷入紛爭，不只激化朝野對立，民生所需預算也遭波及。眼見...

樓梯間消失42秒...陳培瑜告發黃國昌涉國家機密保護法 北檢併案辦

民眾黨立委黃國昌被控攜出外交國防委員會秘密會議中的國防秘密資料，今民進黨立法院黨團書記長陳培瑜與律師至台北地檢署告發黃涉...

綠：藍白僅放行2.4％總預算 仍有97.6％持續被阻擋

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天將朝野協商。民進黨今天批評，藍白...

影／嗆賴清德「沒出席」 羅智強批卓榮泰：喊戰不敢戰

國民黨立委許宇甄、羅智強上午於立法院黨團舉行記者會，批評賴清德總統不敢來立法院討論彈劾案，而卓榮泰雖然答應要來立法院辯論...

