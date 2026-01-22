轟賴總統成「賴世凱」 陳菁徽：不只是少數還是消失總統

立法院今續審彈劾賴清德總統全院委員會審查。國民黨立委陳菁徽細數賴總統所作所為，批正變成現代版的「賴世凱」；同時呼籲全民支持彈劾賴總統，讓他們終止這場憲政災難

陳菁徽秀出，總統府給給立法院正式回函，批評賴總統用一張A4紙，丟下一句「立法院無權對我問責」就不來了，顯示賴總統專斷、獨裁、逃避監督的本性，終其一生都沒有變過，不只是一位「少數總統」，現在更徹底成了一位「消失的總統」。

陳菁徽說，賴總統時任台南市長時，面對登革熱疫情嚴峻、市民受苦，卻選擇了整整232天不進議會，連同黨的民進黨議員都看不下去；如今歷史正在全國重演，賴總統在政見發表會上承諾「總統有義務應立法院要求，到國會進行國情報告，接受立委國情諮詢。」選後，承諾變成廢紙。重大政策他不來國會講，卻跑去對外國媒體投書，寧願躲在同溫層取暖，也不願面對代表民意的國會。

此外，陳菁徽還總結賴總統在大罷免時團結國家十講「驚句」，包括大談台灣獨立生態，把猛瑪象當成台灣原生物種，被考古學界訕笑；只要不是「賴系」，哪怕是民進黨自家人，也被視為雜質要清除；稱1946年制憲沒有台灣人參加」被打臉後，新聞稿才默默刪改以及十講只到第四講就沒有了。

陳菁徽說，賴總統施政充滿矛盾與謊言，國防條例只有兩面A4紙，不跟全民說錢要花到哪裡去。當在野要增加預算、增加軍人薪水時，財政部卻跳出來說「這樣會危害國家財政紀律」，不可以給國軍加那麼多薪水；當民進黨高喊全社會韌性很重要，全民想要幫警消加薪、想要提高他們的生活待遇，結果賴政府同樣說不行，甚至還要聲請大法官釋憲來阻擋。

另外，陳菁徽指出，行政單位可以不執行、行政院長可以不副署。更可怕的是，賴總統擁有完美的「政治打手」行政機關違法不執行，沒關係，因為司法院的大法官會排隊幫他宣告法律違憲。國會要行使調查權、要開聽證會監督弊案，大法官稱違憲，說這是監察院的職權。行政權獨大、立法權被閹割、司法權淪為政治打手、監察權徹底癱瘓。所有的煞車機制都被拆除，所有的監督管道都被堵死。

「賴清德總統的所作所為，正在讓自己變成現代版的賴世凱」陳菁徽呼籲，全民支持彈劾賴清德總統，讓他們終止這場憲政災難，把國家還給人民。