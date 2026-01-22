快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

仍未現身彈劾審查 藍委轟：歷屆總統不敢的賴總統全做了

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統今天仍不列席立法院的彈劾案，立法院長韓國瑜一旁的座位虛置，國民黨及民眾黨立委準備賴總統的人形立牌。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天仍不列席立法院的彈劾案，立法院長韓國瑜一旁的座位虛置，國民黨及民眾黨立委準備賴總統的人形立牌。圖／聯合報系資料照片

立法院昨起舉行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，今天繼續審查，不過賴總統仍未現身。國民黨立委林沛祥批評，賴總統正在走「民選獨裁」模式，國會若不啟動彈劾，等於告訴未來總統可以把法律當廢紙；國民黨立委翁曉玲也批，過去歷屆總統不敢做的，賴總統全做了。

林沛祥指出，權力制衡早就納入美國憲法，同時也加入彈劾權責；中華民國作為亞洲第一個民主共和國，也有如此精神，但現任總統賴總統卻對國情報告的承諾全面跳票，所以問題不在憲法怎麼寫，而在賴總統願不願意被監督。

林沛祥提到，民選獨裁是一個領袖透過民主選舉取得權力後卻系統性地刪減權力制衡，讓法律成為獨裁者工具，賴總統正在複製此模式，若在野不啟動彈劾，等於告訴未來每一位總統，只要手握行政權、控制大法官，就可以無視國會，甚至可以把法律當成廢紙。

國民黨立委翁曉玲批評，大家都沒想到在直接民選總統已30年的今天，竟會出現一位總統大搞專制極權、踐踏國會，想當皇帝。賴總統競選總統時曾說「中華民國憲法是災難」，結果當選後，果然把中華民國憲法搞成大災難，放任5人大法官取代15人大法官。

翁曉玲還批，賴總統接著又把法律搞成大災難，竟自行決定哪些法律要不要公布、要不要執行。過去歷屆政府沒有政府敢不依法編列預算的，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等人不敢做的，賴總統全做了。呼籲民眾也支持彈劾案，別讓台灣憲政體制崩解，更不能讓得來不易的自由民主死亡。

國民黨立委林思銘質疑，賴總統僅少數民意基礎，行政院在立法院也沒有獲得穩定多數的支持，但行政路線完全不調整，政治責任完全不承擔，還有責任政治的概念？權力與責任可以長期的不對等？ 若賴總統拒絕改組內閣，卻一味要求國會不要干擾施政，那國會有何存在必要？

林思銘批評，當行政不服從立法，總統不調解衝突，那憲法到底是人民的保障還是權力的裝飾品？當總統遂行專制成為事實，立法權遭受如此侵犯，國會若還不反制，那才真正有負人民；今天提彈劾不是因為國會輕率使用憲政工具，恰是因為其他工具都已經失靈。

賴清德總統（圖）今天出席「2026 CWEF天下經濟論壇」。記者許正宏／攝影
賴清德總統（圖）今天出席「2026 CWEF天下經濟論壇」。記者許正宏／攝影

中華民國憲法 大法官

延伸閱讀

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

拒總預算包裹處理 林沛祥：明顯違法編列無法視而不見

林思銘宣布退出新竹縣長初選 呼籲國民黨團結

林思銘：團結比個人重要 退出國民黨新竹縣長初選

相關新聞

總預算案卡立院 卓揆喊辯論 態度急彎

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出ＴＰＡＳＳ等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防。行政院長卓榮泰昨天下...

立院彈劾審查 在野舉袁世凱立牌 諷總統缺席

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院昨起舉行全院委員會審查，今天繼續審查。但賴總統拒絕列席，審查會成了朝野立委「各...

觀察站／賴卓「蠻牛闖瓷器店」 大和解咖啡難續杯

年關將至，本是溫暖迎新春的時節，國家卻還因政府不依法編列總預算案而陷入紛爭，不只激化朝野對立，民生所需預算也遭波及。眼見...

轟賴總統成「賴世凱」 陳菁徽：不只是少數還是消失總統

立法院今續審彈劾賴清德總統全院委員會審查。國民黨立委陳菁徽細數賴總統所作所為，批正變成現代版的「賴世凱」；同時呼籲全民支...

仍未現身彈劾審查 藍委轟：歷屆總統不敢的賴總統全做了

立法院昨起舉行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，今天繼續審查，不過賴總統仍未現身。國民黨立委林沛祥批評，賴總統正在走「民選...

鍾佳濱：國會就是最大政策辯論平台 在野快將總預算付委審查

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出TPASS等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防；行政院長卓榮泰昨天下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。