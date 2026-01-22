仍未現身彈劾審查 藍委轟：歷屆總統不敢的賴總統全做了

立法院昨起舉行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，今天繼續審查，不過賴總統仍未現身。國民黨立委林沛祥批評，賴總統正在走「民選獨裁」模式，國會若不啟動彈劾，等於告訴未來總統可以把法律當廢紙；國民黨立委翁曉玲也批，過去歷屆總統不敢做的，賴總統全做了。

林沛祥指出，權力制衡早就納入美國憲法，同時也加入彈劾權責；中華民國作為亞洲第一個民主共和國，也有如此精神，但現任總統賴總統卻對國情報告的承諾全面跳票，所以問題不在憲法怎麼寫，而在賴總統願不願意被監督。

林沛祥提到，民選獨裁是一個領袖透過民主選舉取得權力後卻系統性地刪減權力制衡，讓法律成為獨裁者工具，賴總統正在複製此模式，若在野不啟動彈劾，等於告訴未來每一位總統，只要手握行政權、控制大法官，就可以無視國會，甚至可以把法律當成廢紙。

國民黨立委翁曉玲批評，大家都沒想到在直接民選總統已30年的今天，竟會出現一位總統大搞專制極權、踐踏國會，想當皇帝。賴總統競選總統時曾說「中華民國憲法是災難」，結果當選後，果然把中華民國憲法搞成大災難，放任5人大法官取代15人大法官。

翁曉玲還批，賴總統接著又把法律搞成大災難，竟自行決定哪些法律要不要公布、要不要執行。過去歷屆政府沒有政府敢不依法編列預算的，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等人不敢做的，賴總統全做了。呼籲民眾也支持彈劾案，別讓台灣憲政體制崩解，更不能讓得來不易的自由民主死亡。

國民黨立委林思銘質疑，賴總統僅少數民意基礎，行政院在立法院也沒有獲得穩定多數的支持，但行政路線完全不調整，政治責任完全不承擔，還有責任政治的概念？權力與責任可以長期的不對等？ 若賴總統拒絕改組內閣，卻一味要求國會不要干擾施政，那國會有何存在必要？