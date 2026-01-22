快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

鍾佳濱：國會就是最大政策辯論平台 在野快將總預算付委審查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊，有這麼多媒體報導，難道還要另外去電視台租頻道、租時段嗎。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊，有這麼多媒體報導，難道還要另外去電視台租頻道、租時段嗎。圖／聯合報系資料照片

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出TPASS等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防；行政院長卓榮泰昨天下午拋出「公開辯論」，引發討論。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊，有這麼多媒體報導，難道還要另外去電視台租頻道、租時段嗎？

鍾佳濱指出，在野黨立委真的薪水小偷、不幹正事，為什麼立院正在延會，一個月要燒掉多少人民納稅錢，卻放著最大政策辯論平台不使用，這真的放著自己該做的事情不做，到處找人單挑，尤其最喜歡找人單挑的民眾黨主席黃國昌。

鍾佳濱呼籲，藍白不要只想著花拳繡腿作秀，應該讓總算盡快付委，讓行政院長卓榮泰到國會殿堂，讓全台灣人民看見，在野黨為什麼只願先行動支2%總預算，還是擋下高達98%預算。

行政院 鍾佳濱

延伸閱讀

黃國昌：卓榮泰說辯論馬上龜縮 賴清德是不是考慮親自上陣

卓榮泰為總預算喊辯論 國民黨團正面迎戰提2要求

黃國昌嗆卓榮泰先叫戰再龜縮出一張嘴 要賴總統公開辯論軍購特別條例

卓榮泰下戰帖找立院辯論總預算 其實球將回到政院手上

相關新聞

總預算案卡立院 卓揆喊辯論 態度急彎

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出ＴＰＡＳＳ等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防。行政院長卓榮泰昨天下...

立院彈劾審查 在野舉袁世凱立牌 諷總統缺席

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院昨起舉行全院委員會審查，今天繼續審查。但賴總統拒絕列席，審查會成了朝野立委「各...

觀察站／賴卓「蠻牛闖瓷器店」 大和解咖啡難續杯

年關將至，本是溫暖迎新春的時節，國家卻還因政府不依法編列總預算案而陷入紛爭，不只激化朝野對立，民生所需預算也遭波及。眼見...

轟賴總統成「賴世凱」 陳菁徽：不只是少數還是消失總統

立法院今續審彈劾賴清德總統全院委員會審查。國民黨立委陳菁徽細數賴總統所作所為，批正變成現代版的「賴世凱」；同時呼籲全民支...

仍未現身彈劾審查 藍委轟：歷屆總統不敢的賴總統全做了

立法院昨起舉行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，今天繼續審查，不過賴總統仍未現身。國民黨立委林沛祥批評，賴總統正在走「民選...

鍾佳濱：國會就是最大政策辯論平台 在野快將總預算付委審查

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出TPASS等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防；行政院長卓榮泰昨天下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。