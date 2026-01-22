黃國昌：卓榮泰說辯論馬上龜縮 賴清德是不是考慮親自上陣

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天拒絕出席說明彈劾審查會，民眾黨立委黃國昌批評賴總統施政掏空台灣。記者潘俊宏／攝影
今年度總預算持續在立法院卡關，行政院長卓榮泰昨天叫陣辯論，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，堂堂行政院長說要直接辯論，結果在野黨接招後馬上龜縮，如果卓榮泰如此沒有勇氣與擔當，賴清德總統是否應該考慮親自上陣。

今年度總預算遲未交付立法院委員會審查，卓榮泰昨天受訪時先是拋出想要公開辯論的構想，行政院隨後改口「國會是最大最好公開平台」，黃國昌反嗆卓榮泰「真是笑死人」，連同1.25兆元對美軍購特別條例，自己同意一併與賴總統公開辯論。

黃國昌今天在立法院受訪時表示，卓榮泰先是大動作說要直接辯論，在野黨立委接招後馬上龜縮回去，堂堂行政院長怎麼會懦弱成這個樣子，大家在公開平台直接辯論、把道理講清楚不是很好，既然卓榮泰如此沒有勇氣與擔當，賴總統是否也應該考慮親自上陣。

黃國昌說，不僅針對今年度總預算，連同對美軍購特別條例，希望一併納入辯論範圍，「如果賴總統出來跟我直接辯論，多數人民認為他講得有道理、行政院版軍購特別條例非常有理由，我公開承諾民眾黨團8票支持行政院版本」，這就是直接訴諸民意、解決目前爭執最有效的方式。

黃國昌還說，如果多數人民無法被賴總統說服，付了這麼多錢武器卻是無法到貨，「到底想要強化國防、強化自我防衛能力是付了錢就好，還是要拿到武器才能夠提升自我防衛能力，我想應該請賴總統說清楚講明白。」

此外，在野黨上周聯手在立法院會提案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算，全案順利逕付二讀並交付協商，藍白黨團今天將召集協商。

黃國昌對此表示，當執政黨選擇擺爛的時候，在野黨有責任撐起這個國家，民進黨先前不斷高喊TPASS預算，現在擺出來的態度卻好像沒有很急，不願意就攸關民生的項目加以處理，顯現他們的腦袋根本沒有人民，只是想要進行政治鬥爭，有這樣的執政黨是國家的悲哀、人民的不幸。

