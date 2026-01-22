聽新聞
TPASS等718億預算先行 立院朝野今協商

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋林銘翰／台北報導

今年度中央政府總預算案還遲遲未在立法院付委審查，藍白黨團上周五提案要求TPASS等七一八億元新興計畫預算先行動支，全案逕付二讀中。立法院今天將朝野協商「新興資本支出及新增計畫預算先行動支」公決案，據了解，國民黨團擬在協商時要求民進黨團簽字，力拚本會期二讀闖關，同意政院動支。

民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，黨團的核心立場始終如一，即為「總預算應全案交付審查」，在野黨不應一邊卡住攸關民生建設、國防安全的總預算，一邊又針對特定項目進行「政治點餐」。

民眾黨團總召黃國昌表示，行政院「點菜式」編列預算，踐踏軍人跟退休警消權益在先，立院要如何審查？當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能選擇解決問題，針對民生與地方政府急迫需要的預算，立法院先行透過審查的方式准予動支，反而是民進黨立委在阻擋杯葛。

國民黨團書記長羅智強則呼籲民進黨團，不要再擋民生預算、不要再造謠，趕快讓新興預算通過。

今年度中央政府總預算案去年送入立法院後，民眾黨團因不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，對總預算案提出「復議」，全案另定期處理中。而藍白上周提出「公決案」建請TPASS等七一八億元新興計畫預算先行同意動支，等於目前總預算案被拆成既有預算約二兆七千多億元，以及與新興預算七一八億元。

值得注意的是，上周藍白黨團提出的逕付二讀決議是屬於「一般議案」，非「立法院職權行使法」第七條中必須三讀的法律案、預算案，因此僅需立法院會二讀議決即可過關；至於總預算案，因仍在復議中，目前無法交付委員會審查。

TPASS 總預算

