賴總統彈刻案 藍白盼找到14位良心綠委

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱屈彥辰／台北報導

立法院昨天舉行全院委員會，審查在野黨所提總統彈劾案。民眾黨立委黃國昌表示，賴清德總統宣稱在野黨「浪費時間」，立法院的提議門檻就是全體立委人數二分之一；他舉例說，南韓被彈劾的前總統朴槿惠尹錫悅「也沒有這樣說過」，並希望能夠找到十四位有良心的民進黨立委，以達立院通過彈劾案的全體立委人數三分之二門檻。

行政院長卓榮泰「不副署」再修版財政收支劃分法，藍白立法院黨團聯手發起彈劾賴清德總統，立法院昨天首度召開審查會，但總統府前天先行發函立法院表達賴總統不列席。黃國昌在會中發言時表示，賴總統選擇躲避與龜縮，民進黨立委幫忙推卸責任，早已公然挑戰憲政常識。

黃國昌說明，立法院對總統及副總統提出彈劾案，提議門檻就是全體立委二分之一以上，「彈劾程序已經成立」，南韓也曾經兩度彈劾總統，面對國會提案門檻未達人數標準，被彈劾人也都不敢說是「浪費時間」；其中針對尹錫悅罷免案，最後還是由十二位執政黨議員加入行列才得以成功。

立法院全體立委一一三席，欲達通過彈劾案門檻須有七十六席，以目前藍白共六十二席，所以黃國昌說，希望在接下來的整個彈劾程序，能夠找到十四位有良心的民進黨立委，「那些賴清德以黨主席之尊召集開會，有勇氣站出來說不的民進黨立委」，請勇敢站出來彈劾侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統。

