卓榮泰叫陣邀在野辯論 李慧芝喊話藍白議場見：有直播最透明

今年度總預算卡關，行政院長卓榮泰要求與立法院辯論，藍白隨即接招，表態願比照大選辦電視辯論。行政院發言人李慧芝在臉書指出，國會就是最大最好的公開平台，盼立委實質審查今年度總預算，公開辯論哪一項不重要，「有直播，最透明，資料帶出去不會有人追」。

李慧芝指出，中央政府年度總預算，是總統對國家這一年的願景，也是行政院今年度整體性的施政計畫。不容許被延宕，也不容許被分割。請立法院把握本會期最後7個工作天，將總預算付委審查，我們會就預算整體加強說明、與國會直接對話、辯論「 #哪一項是國人不需要的？」

她強調，預算一體、環環相扣，不能任由立法院來挑三揀四，請立委一起接受公民的檢驗，議場見。