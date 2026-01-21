卓榮泰叫陣邀在野辯論 李慧芝喊話藍白議場見：有直播最透明
今年度總預算卡關，行政院長卓榮泰要求與立法院辯論，藍白隨即接招，表態願比照大選辦電視辯論。行政院發言人李慧芝在臉書指出，國會就是最大最好的公開平台，盼立委實質審查今年度總預算，公開辯論哪一項不重要，「有直播，最透明，資料帶出去不會有人追」。
李慧芝指出，中央政府年度總預算，是總統對國家這一年的願景，也是行政院今年度整體性的施政計畫。不容許被延宕，也不容許被分割。請立法院把握本會期最後7個工作天，將總預算付委審查，我們會就預算整體加強說明、與國會直接對話、辯論「 #哪一項是國人不需要的？」
她強調，預算一體、環環相扣，不能任由立法院來挑三揀四，請立委一起接受公民的檢驗，議場見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言