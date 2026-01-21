卓榮泰為總預算喊辯論 國民黨團正面迎戰提2要求

今年度總預算持續卡關，在野推部分新興預算先行動支。行政院長卓榮泰今重申，總預算不容立院挑三揀四，要求與國會直接對話、辯論。國民黨立法院黨團書記長羅智強回應，將正面迎戰，並要求舉辦3場正式電視公開辯論，由總召傅崐萁對決卓榮泰，並喊話賴清德總統比照2010年雙英辯論，來場黨對黨辯論。

羅智強回應，要正面迎戰、直球對決，相信真理愈辯愈明，辯論即是檢驗政府的起點，絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢；國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方，並具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決。

羅智強指出，第一場由傅崐萁對決卓榮泰、第二場由他對決行政院副院長鄭麗君，最後一場則由國民黨團首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。辯論將針對預算編列的合法、合理、正當性，及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白，黨團將揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅智強呼籲卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點；國民黨團已整軍待發，為捍衛法治必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；讓今年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。

羅智強說，他肯定卓榮泰院長要求辯論講清楚、說明白，但最該向人民完整報告施政作為，不該是賴清德總統嗎？如果民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，必須針對當前的憲政爭議來場直球對決，世紀辯論。

他喊話賴總統，比照2010年的雙英辯論，時任總統的馬英九、民進黨主席蔡英文來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，才是對人民負責任具體的表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。