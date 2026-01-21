快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌嗆卓榮泰先叫戰再龜縮出一張嘴 要賴總統公開辯論軍購特別條例

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統今天不出席說明立法院的彈劾案，民眾黨立委黃國昌批評賴總統施政掏空台灣。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天不出席說明立法院的彈劾案，民眾黨立委黃國昌批評賴總統施政掏空台灣。記者潘俊宏／攝影

今年度總預算持續卡關，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院卓榮泰先是叫囂想要辯論，結果不到兩小時馬上態度急轉彎，「先叫戰再龜縮，請問這是哪招」，連同1.25兆元對美軍購特別條例，自己同意一併與賴清總統公開辯論。

立法院程序委員會昨天開會，在野黨立委再度封殺今年度總預算、1.25兆元對美軍購特別條例。卓榮泰今天受訪時表示，總預算代表總統對國家的願景及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，因此他要求與立法院辯論對話，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

黃國昌晚間在臉書發文指出，卓榮泰先是叫囂要求直接辯論，黃國昌坦率接戰後不到兩小時，行政院馬上態度急轉彎，發言人李慧芝聲稱「只願意到國會」，如此為膽怯找藉口，卓榮泰真是笑死人，「堂堂行政院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？」

黃國昌表示，面對這個扶不起的阿斗，賴總統有勇氣上場救援嗎？連同1.25兆元對美軍購特別條例，自己同意一併與賴總統公開辯論，只要多數人民認為賴總統講的比較有道理，「我以民眾黨主席身分公開承諾，民眾黨團8票支持行政院版軍購特別條例。」

黃國昌說，希望賴總統有勇氣出來面對 ，「千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後」，如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人感到失望，怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。

行政院 辯論 黃國昌 卓榮泰 賴清德

延伸閱讀

卓榮泰下戰帖找立院辯論總預算 其實球將回到政院手上

黃國昌要求上電視台直播辯論 政院：國會就是最好平台

影／中央政府總預算 卓榮泰表示願意公開與立法院辯論

卓榮泰嗆跟立院辯論總預算 黃國昌：像混混叫囂，別找藉口躲起來

相關新聞

竹縣財力跳級！統籌稅款淨增115億 主計處：補助縮水恐增縣庫17億負擔

新竹縣主計處今於議會臨時會專案報告，說明財力分級調整影響，多位議員認為財力級次從第3級跳升第1級表面財政改善，卻可能引發...

黃國昌嗆卓榮泰先叫戰再龜縮出一張嘴 要賴總統公開辯論軍購特別條例

今年度總預算持續卡關，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰先是叫囂想要辯論，結果不到兩小時馬上態度急轉彎，「...

卓榮泰下戰帖找立院辯論總預算 其實球將回到政院手上

立法院在野黨主張將今年度總預算中38項急迫性預算先行動支，並提案要做成立院決議，且已在立法院會中逕付二讀，等待協商。行政...

黃國昌要求上電視台直播辯論 政院：國會就是最好平台

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰要求與立法院辯論，民眾黨立法院黨團總召黃國昌稱，願比照大選模式，交由各大新聞台協調辦...

賴清德引憲判拒赴立院 前監委仉桂美：國情報告與立院彈劾權不一樣

立法院啟動彈劾賴清德總統程序，總統府以「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權」為由拒絕出席。前監察委員仉桂美表...

卓榮泰嗆跟立院辯論總預算 黃國昌：像混混叫囂，別找藉口躲起來

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今天要求與立法院辯論，民眾黨立法院黨團總召黃國昌反嗆「好膽麥走」，不過既然是行政院長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。