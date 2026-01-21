黃國昌嗆卓榮泰先叫戰再龜縮出一張嘴 要賴總統公開辯論軍購特別條例

今年度總預算持續卡關，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰先是叫囂想要辯論，結果不到兩小時馬上態度急轉彎，「先叫戰再龜縮，請問這是哪招」，連同1.25兆元對美軍購特別條例，自己同意一併與賴清總統公開辯論。

立法院程序委員會昨天開會，在野黨立委再度封殺今年度總預算、1.25兆元對美軍購特別條例。卓榮泰今天受訪時表示，總預算代表總統對國家的願景及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，因此他要求與立法院辯論對話，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

黃國昌晚間在臉書發文指出，卓榮泰先是叫囂要求直接辯論，黃國昌坦率接戰後不到兩小時，行政院馬上態度急轉彎，發言人李慧芝聲稱「只願意到國會」，如此為膽怯找藉口，卓榮泰真是笑死人，「堂堂行政院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？」

黃國昌表示，面對這個扶不起的阿斗，賴總統有勇氣上場救援嗎？連同1.25兆元對美軍購特別條例，自己同意一併與賴總統公開辯論，只要多數人民認為賴總統講的比較有道理，「我以民眾黨主席身分公開承諾，民眾黨團8票支持行政院版軍購特別條例。」

黃國昌說，希望賴總統有勇氣出來面對 ，「千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後」，如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人感到失望，怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。