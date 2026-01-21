竹縣財力跳級！統籌稅款淨增115億 主計處：補助縮水恐增縣庫17億負擔

新竹縣主計處今於議會臨時會專案報告，說明財力分級調整影響，多位議員認為財力級次從第3級跳升第1級表面財政改善，卻可能引發中央一般性、計畫型補助縮水，反而排擠教育與交通等重大建設經費。主計處強調將與各局處持續爭取提高補助成數。

主計處長黃訓佳簡報指出，因新版財畫法調整營業稅與所得稅分配方式，統籌分配稅款全國大增；新竹縣115年度普通統籌由114年度68.3億增至245.47億，增加177.17億，但一般性補助減少23.2億、計畫型補助減少38.28億，淨增加仍達115.69億。

若以最悲觀估算，計畫型補助扣除墊付案後，中央預計補助43.11億、0.41億不補助，另有16.86億未定，縣庫負擔可能增加17.27億；主計處強調將先列未分配數、視中央核定調整，必要時縮小規模辦理並以不增加負債為原則。

新竹縣議員吳旭智指出，新竹縣正處於大量新建校舍、交通建設階段，與台北市多維護、少新建的需求差距極大，卻被列為與台北市並列的第1級並不合理。他憂心財力升級後中央補助比例下降，迫使縣府縮小工程規模、造成預算排擠，要求縣府不能只看今年預估，要盤點並推估116年度至118年度重大資本支出，提出完整財務評估。

新竹縣議員邱靖雅以分家產比喻財畫法，過去六都拿走大宗資源，新竹縣長期餓很久，如今第一次吃飽就被誤認為永遠有錢，批主計處在數字邏輯與對外說法上過分樂觀，要求縣府正面回擊財力分級的不合理，並提出未來是否可能舉債、財政能否續守不增負債的長期推估。

新竹縣議員林碩彥要求主計處以專業立場直接向中央抗議，應據理力爭避免中央政策與地方建設脫鉤，影響省道、縣立高中等公共建設。

主計處長黃訓佳回應，舊制確對新竹縣不公平，未來將以維持平衡預算原則編列，將推動中程資本支出推估，並要求各局處與中央部會接口時強調新竹縣仍在建設期，補助比例不應與台北市相同，將持續爭取提高補助成數。