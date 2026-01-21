卓榮泰下戰帖找立院辯論總預算 其實球將回到政院手上

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院在野黨主張將今年度總預算中38項急迫性預算先行動支，並提案要做成立院決議，且已在立法院會中逕付二讀，等待協商。行政院長卓榮泰今重申，總預算不容立院挑三揀四，並要求辯論。但其實，只要立院通過決議，要不要先行動支急迫性預算，不用辯論，球就會被丟在卓榮泰手上。

立法院國民黨及民眾黨團在上周五立法院會中聯手提案，主張「115年度總預算中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支」做成立院決議，並將此案逕付二讀。

國民黨團還為此發出新聞稿，強調此舉是依據預算法第54條相關規定，針對新興計劃相關預算逕付二讀，力求在本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降至最低範圍。

但事實上，預算法第54條只規定，新興資本支出及新增計畫須俟本年度預算完成審議程序後始得動支，但經立法院同意者，不在此限。也就是說，只要立院決議讓38項新興計畫預算得以先行動支，立院就無須再審查。

更何況，在野兩黨團所提出逕付二讀的決議案屬「一般議案」，非「立法院職權行使法」第7條中所規範，必須三讀議決的法律案、預算案，僅需立法院會二讀議決即可。

也因此，只要立院通過在野提出的決議案，就是同意政院先行動支TPASS等38項新興計畫預算，要不要執行，無需與立法院辯論，就看卓榮泰怎麼決定。

立法院職權行使法 辯論 總預算 卓榮泰

