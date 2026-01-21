快訊

賴清德引憲判拒赴立院 前監委仉桂美：國情報告與立院彈劾權不一樣

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院全院委員會上午舉行「對總統提出彈劾案」公聽會（第1場），前監委仉桂美出席發言。記者林伯東／攝影
立法院啟動彈劾賴清德總統程序，總統府以「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權」為由拒絕出席。前監察委員仉桂美表示，憲法法庭113年憲判字第9號判決是針對總統赴立法院國情報告一事，與立院彈劾總統之權是不同條文，兩者訴訟標的不一樣。

仉桂美表示，憲法增修條文第2條第10項指，「立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理」，而彈劾案進入大法官審理程序，則回到憲法訴訟法第5章「總統、副總統彈劾案件」中，但近期的113年憲判字第9號是針對總統赴立法院國情報告一事，兩者是不一樣的條文。

仉桂美表示，立法院對總統彈劾權來自憲法增修條文，雖然憲法沒有明文規定程序如何進行，而是訂在立法院職權行使法中，立院給當事人一個說明、救濟的機會，這與立院問不問責也無關。

東海大學法律系退休教授林騰鷂直呼，總統怎麼會不用對立法院負責？憲法、憲法增修條文、立法院職權行使法都明文指出立委有權提案彈劾總統，法律上是講得很客氣，請總統到立法院說明，實際上就是有權可以問責，邀請到立院是給賴總統面子，但賴總統不要臉、不知廉恥、不知憲政是非。

林騰鷂還說，憲法、憲法增修條文有60多條指出立委是代表人民行使權利，一切都是彰顯主權在民，有權可以彈劾、罷免總統，而且只有立委可以提，其他任何公職或民代都不能提案，所以立法院就是可以對總統問責，賴總統卻藐視人民。

林騰鷂提到，大法官解釋所謂「立院無直接向總統問責之權」，針對國情報告，說可以不來，但有權負責，所以不到立院就是不負責，現在行政院長就是「憲政稻草人」、「憲政魁儡」，前大法官吳庚也強調，形式上統治者就是總統，總統如今作為就是對藐視國會，更是史無前例的憲政悖離—大權在握。

