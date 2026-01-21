卓榮泰嗆跟立院辯論總預算 黃國昌：像混混叫囂，別找藉口躲起來

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今天要求與立法院辯論，民眾黨立法院黨團總召黃國昌反嗆「好膽麥走」，不過既然是行政院長要求，民眾黨願意比照大選模式，交由各大新聞台協調辦理，也請行政院立即指派對口進行聯繫。

立法院程序委員會昨天開會，在野黨立委再度封殺今年度總預算、1.25兆元對美軍購特別條例。卓榮泰今天受訪時表示，總預算代表總統對國家的願景及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，因此他要求與立法院辯論對話，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

黃國昌稍早透過臉書回應，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪、警消退休金等預算，不過既然是卓大院長要求，針對行政院違法編列預算的爭議，民眾黨樂於透過公平的規則，比照大選模式由各大電視新聞台協調辦理，並且全程網路直播。

黃國昌也說，麻煩行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由立法院黨團主任陳智菡負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。