綠委發言撤人形立牌 籲藍白倒閣或罷免

「日本首相高市早苗近日倒閣，藍白也應該效仿，而非彈劾總統賴清德！」綠委鍾佳濱21日在立法院彈劾審查會發言時，先將藍白的賴總統人形立牌搬走，並強調罷免才能追究政治責任，藍白若沒有倒閣應該提出罷免；綠委陳培瑜則說，藍白不提罷免而是彈劾，是因為罷免只能提出書面答辯，無法讓藍白羞辱賴總統。

全台巡迴僅為造勢？

立法院21日進行全院委員會審查總統賴清德彈劾案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，日本首相高市早苗認為執政聯盟在國會席次不足，因此宣布解散眾議院重選，訴諸最新民意決定是否支持高市內閣，展現了政治人物的擔當，台灣雖然不是內閣制，但當立法院認為行政院已經不被信任，國會多數可以發起倒閣。

「台灣的在野黨卻只敢提出彈劾案！」鍾佳濱不滿指出，藍白不敢賭上政治生命循憲政機制提出倒閣，交由新民意選出新國會。他強調，如此彈劾案就是一場假球，已經成為民眾黨縣市長參選人的起跑舞台，例如有意參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷，在全院委員會對彈劾案相關發言，大部分篇幅都在和嘉義市鄉親喊話。

鍾佳濱表示，民眾黨聲稱接下來要到全國舉辦彈劾案巡迴說明，明明彈劾案相關程序都已完備，卻要拖到5月才投票，顯然是為了民眾黨縣市首長參選人的選舉暖身，勸國民黨不要傻傻的跟進。

罷免不能叫賴總統來

民進黨團書記長陳培瑜也批評說，21日的彈劾案說明會一點正當性都沒有，本來立法院應該在休會以前審理更多法案，如處理總預算與《國防特別條例》，但如今卻要陪藍白在這裡演出這場政治鬧劇。她直言，這就是為了羞辱賴總統，製造國內衝突與分化，博取政治聲量。

「彈劾案總統沒有要來的義務！」陳培瑜指出，《立法院職權行使法》第43條是寫「審查時『得』邀請」，因此總統不是必須出席。此外，她認為藍白不提罷免，硬要提彈劾的原因，就是因為《立法院職權行使法》第14條之1規定，罷免只能遞交書面答辯，無法把賴總統叫來立法院。

